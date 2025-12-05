Útok v srdci Čečenska: Ukrajina zasiahla mrakodrap, kde sídlia ministerstvá aj bezpečnostná rada

GROZNYJ – V noci na piatok otriasla hlavným mestom Čečenska silná explózia. Ukrajinský dron zasiahol výškovú budovu, v ktorej sídlia regionálne ministerstvá aj Bezpečnostná rada Čečenska. Podľa ruských zdrojov vypukol požiar a groznianske letisko muselo byť dočasne uzavreté.
Na incident upozornil ruský portál The Moscow Times, podľa ktorého došlo v Groznom k zásahu dronom sprevádzanému silnou explóziou a požiarom. Zasiahnutá bola výšková budova, v ktorej sa nachádza obchodné centrum a viaceré dôležité úrady.
Podľa dostupných informácií ide o objekt, kde sídli Bezpečnostná rada Čečenska, ministerstvo cestovného ruchu, regionálna volebná komisia, ministerstvo vnútra či kancelária strany Jednotné Rusko. Budova stojí v bezprostrednej blízkosti hlavného veliteľstva Federálnej služby bezpečnosti (FSB) pre Čečensko. Práve tento objekt mohol byť podľa špekulácií niektorých médií pôvodným cieľom ukrajinskej operácie.
Ako prvý o útoku informoval opozičný čečenský kanál NIYSO. Tvrdí, že v Groznom došlo po explózii k zrušeniu výučby vo všetkých školách. Na sociálnych sieťach sa zároveň objavili videá, na ktorých je vidieť poškodené poschodia mrakodrapu po zásahu dronom. Ruská agentúra TASS uviedla, že groznianske letisko bolo uzavreté hneď dvakrát – v noci na piatok a následne aj ráno. Prevádzka bola obnovená až neskôr počas dňa.
Útok v Groznom zapadá do širšej stratégie ukrajinskej armády, ktorá v posledných mesiacoch stupňuje zásahy na území Ruska, vrátane vzdialených regiónov.