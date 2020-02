VOĽBY 2020 Lídri koalície PS-Spolu prezradili, čo chystajú na záver kampane: VIDEO

Kandidáti a dobrovoľníci mimoparlamentnej koalície PS-Spolu plánujú do volieb navštíviť každé mesto a obec na Slovensku - dokopy 2890 miest a obcí. Uviedol to na sobotňajšej tlačovej konferencii na Tyršovom nábreží v Bratislave volebný líder PS-Spolu Michal Truban.

Cieľom koalície PS-Spolu je výmena vlády. „Vstúpili sme do politiky preto, aby sme priniesli zmenu. Musíme ľudí dostať k voľbám, a preto ideme urobiť niečo, čo sa na Slovensku v kampani ešte nikomu nepodarilo. Do volieb navštívime každú jednu dedinu, každú jednu obec,“ vyhlásil Truban.

Na snímke reční Michal Truban. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kolaícia PS-Spolu, ktorá do sobotňajšieho dňa navštívila 1560 slovenských miest a obcí, chce obísť celé Slovensko a pracovitosťou si získať dôveru ľudí a presvedčiť ich, aby išli 29. februára voliť „Treba si to odpracovať a ukázať ľuďom, že vieme 'zamakať' a že takto budeme 'makať' aj po voľbách,“ dodal volebný líder PS-Spolu.

K mikrofónu následne pristúpil Miroslav Beblavý. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kampaň je podľa programového lídra Miroslava Beblavého postavená od začiatku na ľuďoch. „Naša kampaň stojí na zapojení dobrovoľníkov - bežných ľudí, ktorí chcú sami prispieť k zmene - máme ich už 1250. Do dnešného dňa sme prešli 1560 obcí od východu na západ. A trúfame si to dokončiť a prejsť zvyšných 1330. Ako jediní na to máme odvahu, energiu a dostatok mladej sily - ľudí, ktorí nám v tom pomôžu,“ povedal Beblavý.

V sobotu PS-Spolu zavítajú napríklad do Hornej Lehoty, Dolnej Lehoty, Bzína, Oravského Podzámku, Hôrky, Marcelovej, Imeľa, Komoče, Jatova či Čalovca.

