Nemecké stíhačky budú chrániť poľský vzdušný priestor: Aký je dôvod?

VARŠAVA - Nemecké stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon budú od soboty strážiť poľský vzdušný priestor v rámci misie NATO Air Policing. Stroje budú umiestnené na 22. leteckej základni taktického letectva v Malborku, oznámilo v piatok poľské operačné velenie ozbrojených síl (DO RSZ) na sieti Facebook, informuje varšavský spravodajca.
„Ich prítomnosť posilňuje systém rýchlej reakcie a priamo zvyšuje úroveň ochrany poľského vzdušného priestoru a východného krídla Aliancie,“ píše sa vo vyhlásení velenia. Obrana vzdušného priestoru Poľska funguje v nepretržitom režime a je plne integrovaná do aliančného systému protivzdušnej obrany.
Prišlo aj približne 150 vojakov
Spolu so šiestimi lietadlami zo základne Nörvenich v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko prišlo aj približne 150 vojakov Bundeswehru. „Naše nasadenie v Poľsku zdôrazňuje neochvejný záväzok Nemecka k spoločnej bezpečnosti euroatlantického priestoru,“ povedal veliteľ oddielu. Nemecké pôsobenie v Malborku je predbežne naplánované do marca 2026. Päť nemeckých stíhačiek od pôsobí od apríla aj na misii v Rumunsku.