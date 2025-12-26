Ako vám poloha, v ktorej spíte, kazí chrbticu? Päť populárnych štýlov spánku: TENTO je najhorší, okamžite sa ho vzdajte!

LONDÝN - Poloha, v ktorej radi spíme, má výrazný vplyv na zdravie chrbtice, kĺbov a zároveň aj kvalitu oddychu. Spánkoví experti však poukazujú na to, že niektoré môžu viesť k mravčeniu, stuhnutosti, či dokonca poškodeniu nervov. Aké sú teda pre telo najlepšie, ktorým sa vyhnúť a ako si nastaviť zdravší spánok?
Zdravotná špecialistka a odborníčka na spánok z Dr Fox Online Pharmacy, Deborah Leeová uviedla, že existuje niekoľko populárnych spánkových polôh – od „vojaka“ cez „ceruzku“ až po „fetálnu“, lenže nie každá je pre telo zdravá. Spánok na boku s pokrčenými rukami zvinutými blízko hrude sa na sociálnych sieťach nedávno začal označovať ako „T-Rex poloha“. Názvy sa líšia podľa postavenia chrbta, nôh a rúk, no niektoré sú pre držanie tela lepšie ako iné.
„Vo všeobecnosti je lepšie spať na chrbte alebo na boku ako na bruchu,“ povedala pre Daily Mail. „Tieto polohy najlepšie umožňujú svalom uvoľniť sa a počas noci sa regenerovať. Zároveň by sme mali spať bez nadmerného tlaku na kĺby a svaly. Poloha pri spánku môže ovplyvniť aj zdravotné problémy, ako sú reflux kyselín a tráviace ťažkosti, spánkové apnoe či bolesť.“ A ktorá je vaša obľúbená?
SPÁNOK NA BOKU – T-REX
Pri polohe T-Rex, ležíme na boku s rukami a zápästiami zvinutými k hrudi. Podľa lekárky nie je samotný spánok na boku problémom a vo všeobecnosti sa dokonca odporúča, ale konkrétne polohe T-Rex by sme sa mali vyhýbať. „Odborníci na spánok naznačujú, že ide o prirodzenú tendenciu schúliť sa na boku do klbka a pritiahnuť päste k hrudi, keď sa cítime úzkostne alebo ohrozene,“ uviedla Leeová.
T-Rex síce navodzuje pocit pohodlia a bezpečia, ale bolo dokázané, že spôsobuje nočné parestézie, čiže mravčenie alebo pichanie v končatinách. Špecialista na spánkovú medicínu a hlavný medicínsky poradca Sleepopolis, Raj Dasgupta, pre HuffPost uviedol: „Keď spíte s pokrčenými a pritlačenými rukami, môžete tlačiť na nervy v lakťoch alebo zápästiach. To môže spomaliť prietok krvi a zapríčiniť znecitlivenie alebo mravčenie rúk. Ak to robíte často, môže to zaťažovať ramená a spôsobovať ich stuhnutosť či bolesť.“
SPÁNOK NA BOKU – CERUZKA
„Ceruzková“ verzia spánku na boku s rukami pozdĺž tela namiesto zvinutých dovnútra, je podľa Dr. Leeovej „prirodzená poloha s mnohými výhodami“. Ruky sú pri tele a nie sú pokrčené v lakťoch alebo zápästiach. „Bočný vankúš môže zvýšiť pohodlie,“ povedala. Odborníci všeobecne odporúčajú spánok na boku, pokiaľ sú telo aj hlava otočené nabok, pretože to znižuje tlak na kĺby, pomáha udržiavať správne zakrivenie chrbtice a predchádza bolesti. Podľa renomovanej Mayo Clinic v Minnesote, odľahčuje spánok na boku vnútorné orgány a podporuje zdravý krvný obeh.
SPÁNOK NA BOKU – FETÁLNA POLOHA
Ďalšou variáciou je fetálna poloha s kolenami pritiahnutými k hrudi. Podľa Sleep Foundation ide o jednu z najčastejších polôh u dospelých a ide o zdravý a pohodlný spôsob spánku. Môže podporovať správne postavenie chrbtice, znižovať chrápanie a poskytovať pohodlie tehotným osobám, či ľuďom s bolesťami chrbta. Lenže prílišné schúlenie pôsobí na stuhnutosť kĺbov alebo obmedzuje hlboké dýchanie.
SPÁNOK NA CHRBTE – VOJAK ALEBO RAKVA?
Spánok na chrbte, s tvárou otočenou k stropu, je tiež odporúčaný ako prevencia bolesti kĺbov, no niekedy môže zhoršiť bolesť krku a iné problémy. Odborníci z Mayo Clinic uvádzajú, že je najhoršou polohou pre ľudí so spánkovým apnoe, čiže stavom, pri ktorom sa počas spánku opakovane prerušuje dýchanie. Existujú dve hlavné verzie: „vojak“ (spánok na chrbte s rukami pozdĺž tela) a „rakva“ (ruky položené na hrudi, prekrížené alebo jedna na druhej).
Podľa Leeovej je vhodnejšia poloha vojak. „Chrbtica je správne vyrovnaná a ruky aj zápästia sú rovné, no možno budete potrebovať vankúš pod kolená, aby sa zmiernilo zakrivenie v driekovej oblasti,“ uviedla. „Môže spôsobiť nepríjemný pocit v ramenách. Vtedy pomôže rozpaženie rúk ako hviezdica. Je lepšie snažiť sa spať bez pokrčených alebo prekrížených rúk, aby sa predišlo stláčaniu nervov.“
SPÁNOK NA BRUCHU
Napokon, spánok na bruchu sa všeobecne považuje za najmenej zdravý, pretože môže sťažovať dýchanie a spôsobovať neprirodzené zakrivenie chrbtice. Ide teda o najhoršiu verziu, najmä ak trpíte bolesťami v krížoch. „Spánok na bruchu s hlavou otočenou na jednu stranu sa neodporúča, pretože chrbtica je celú noc stláčaná a krčná chrbtica nie je v správnej polohe, čo môže viesť k bolesti krku, rúk a ramien na druhý deň,“ vysvetlila Leeová. Ďalšou zlou alternatívou je, ak ležíte na bruchu, no jednu nohu máte pokrčenú vyššie ako druhú a jednu ruku často ohnutú pod vankúšom. „Aj v tomto prípade ide o spánok s vykrútenou chrbticou,“ doplnila odborníčka.
Christian Moro, profesor vedy a medicíny na Bond University v Queenslande, uviedol, že pre telo je prospešné, ak sa v noci hýbeme. „Vo väčšine prípadov sa telo počas noci hýbe, čo pomáha predchádzať bolesti alebo nepohodlným polohám,“ povedal. „Čiže poloha, v ktorej zaspíte, nemusí byť tá, v ktorej zostanete väčšinu noci. Ak sa pravidelne budíte s mravčením alebo ‚odumretou‘ rukou, je čas prehodnotiť polohu, pretože je to príznak, že dochádza k obmedzeniu prietoku krvi. Ideálne je nájsť takú polohu, matrac a vankúš, ktoré zabezpečia kvalitný spánok bez prebúdzania sa s bolesťou.“