Sú vlajky z misie Apollo 11 stále na Mesiaci? Je tam množstvo artefaktov: Pozrite sa, čím ho ľudstvo znečistilo!

USA - Ako najbližšie nebeské teleso, Mesiac vždy fascinoval ľudstvo. Historický sen o pristátí sa naplnil v roku 1969 misiou Apollo 11. Pred a po tomto míľniku sme na Mesiac poslali rôzne predmety... Odhaduje sa, že na lunárnom povrchu sa nachádza približne 800 artefaktov, ktoré zanechali predovšetkým misie Apollo.
Astronauti misie Apollo 11, Neil Armstrong a Buzz Aldrin, zanechali prvú americkú vlajku už v roku 1969. Následne pribudlo celkovo šesť vlajok. Hoci vlajka z prvého pristátia nebola videná už roky, snímky zo sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) potvrdili, že vlajky z misií Apollo 12, 16 a 17 stále stoja. Napriek tomu je isté, že sú silne vyblednuté v dôsledku nechráneného pôsobenia drsného ultrafialového žiarenia.
Pozlátený ultrafialový teleskop
Misie Apollo sa zameriavali najmä na geológiu. Preto platilo pravidlo: čím viac vybavenia astronauti na Mesiaci nechali, tým viac vzoriek hornín mohli priviezť späť na Zem. Posádky zanechali seizmometre, geologické nástroje, väčšinu fotoaparátov a stúpacie stupne modulov. Apollo 16 dokonca zanechalo pozlátený ultrafialový teleskop, informuje portál How Stuff Works.
Kľúčovými artefaktmi sú súpravy Laser Ranging RetroReflectors (LRRR), ktoré zanechali posádky Apollo 11, 14 a 15. Tieto zariadenia stále fungujú a sú nevyhnutné pre presné meranie vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Samozrejme, na Mesiaci zostali aj lunárne vozidlá (rovery) z misií Apollo 15, 16 a 17. Okrem známych artefaktov zaujal v marci 2022 dopad telesa rakety, ktorý vytvoril sériu kráterov. Žiadna vesmírna agentúra sa k incidentu neprihlásila, a tak ich pôvod zostáva pre NASA záhadou.
Prečo to zo Zeme nevidíme?
Hoci by bolo fascinujúce uvidieť lunárny rover zo Zeme, bohužiaľ, nie je to možné. Naša planéta nemá teleskop dostatočne silný na spozorovanie zanechaných objektov. Ani Hubblov teleskop, ktorý je určený na zber slabého svetla galaxií, by to nedokázal.
Na spozorovanie objektu s veľkosťou 10 metrov na Mesiaci by sme potrebovali zrkadlo s priemerom najmenej 25 metrov. Momentálne najväčší optický teleskop, Keckov teleskop na Havaji, má priemer 10 metrov. Aj masívne krátery z roku 2022 boli zdokumentované iba pomocou snímkovacieho satelitu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), ktorý obieha Mesiac vo výške 50 kilometrov nad povrchom.