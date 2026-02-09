REALITA vojny na Ukrajine: Dron zachytil ruských vojakov na KOŇOCH! Moskva ich využíva aj na satelitné spojenie

KYJEV – Vojna na Ukrajine spôsobila od spustenia ruskej invázie vo februári 2022 veľké straty na oboch bojujúcich stranách. Vojenskej techniky ubúda a preto sa pozemné jednotky rozhodli využiť na presun to, čo majú aktuálne k dispozícii.
Vojna na Ukrajine si vyžiadala svoju daň aj v rámci vojenskej techniky. Ukrajinskému dronu sa podarilo v nemenovanej oblasti na Ukrajine zachytiť skupinu ruských vojakov, ktorý sa popri ceste presúvali na koňoch. Ako informuje Ukrainska Pravda, video malo vzniknúť v januári tohto roku.
Splašené zvieratá
Kamera na drone sníma okolie z prvej osoby. Jeden z koní sa začne plašiť a ruský vojak z neho spadne. Dron sa priblíži a vtedy zosadne zo svojho koňa aj druhý vojak. V pozadí je vidieť tretieho vojaka. Jeho hnedý kôň sa splašené rozbehne preč a on sa vystrašene skrčí, keď dron poletuje len pár desiatok centimetrov od jeho tváre. Ukrajinský zdroj ďalej uvádza, "dron následne zasadil posledný úder".
Na ukrajinskom fronte nejde o ojedinelý prípad. Pri meste Pokrovsk či Záporoží sa ruské jednotky presúvali aj na muliciach. Ukrajinský pluk sa dokonca zmocnil niekoľko koní ruských vojakov a používa ich na prepravu zranených.
Kôň pre Starlink
Moskva zašla ešte ďalej. Na kone pripevnili vojaci špeciálne zariadenie, ktoré zachytáva signál. Kone následne poslali do ťažko prístupného terénu a dokázali tak pokryť väčšiu oblasť. O napojení systému Starlink ruskou armádou už informoval aj Elon Musk, ktorý o tom údajne nevedel. V spolupráci s Ukrajinou už robí potrebne kroky, aby Rusov úplne od spojenia odrezal.
Ruská propaganda hovorí o použití koní ako zámernej taktickej voľbe. Vojenský bloger Semjon Pegov zverejnil zábery jazdeckých jednotiek počas výcviku, ktoré označil za "oživenie ruskej jazdeckej výpravy" a ich použitie prezentoval ako adaptáciu na moderný štýl boja.