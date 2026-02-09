Vesmírny UNIKÁT: Môže astronautka otehotnieť BEZ STYKU? Expert z NASA opísal scenár, pri ktorom tuhne krv v žilách!

USA - V populárnom podcaste Conana O’Briena zaznelo bizarné, ale nie úplne nereálne varovanie. Vedec NASA upozornil, že masturbácia v prostredí nulovej gravitácie môže predstavovať vážne riziko a v extrémnych prípadoch by mohla spôsobiť nechcené oplodnenie viacerých astronautiek. Preto je lepšie na ňu zabudnúť.
Osoby, ktoré mieria do vesmíru, by sa nemali v nulovej gravitácii sexuálne uspokojovať. Dôvod? Astronautky by mohli byť náhodne oplodnené bludnými telesnými tekutinami. Môže to znieť prekvapivo, ale aj to najmenšie množstvo tekutiny uvoľnené na palube kozmickej lode by mohlo spôsobiť obrovské problémy. Inžinier Smythe z Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA), odpovedal v roku 2022 na otázky podcaste Conan O’Brien Needs a Friend.
Moderátor sa ho pýtal na súkromnejšie momenty astronautov a jeho otázka znela, ako je to so sexom na Medzinárodnej vesmírnej stanici. „Funguje porno v nulovej gravitácii? Ide to všade,“ spýtal sa O’Brien. „Nie, nič také,“ odpovedal Smythe. „Tri astronautky by mohli byť oplodnené tým istým mužom počas jedného ‘sedenia’, nájde si to cestu,“ doplnil, hoci mnohým zostáva nad týmto tvrdením rozum stáť.