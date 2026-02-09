Orbán sa s tým nekašle: Takto pritvrdil slová! TOTO povedal o Ukrajine

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán v kampani pred parlamentnými voľbami výrazne vyostril tón. Na predvolebnom zhromaždení zazneli slová, ktoré Ukrajinu postavili do roly protivníka Budapešti.
Tvrdé slová z predvolebného pódia
Premiér Viktor Orbán počas nedeľného predvolebného mítingu otvorene zaútočil na Ukrajina, ktorá už takmer štyri roky čelí ruskej vojenskej agresii. Na zhromaždení v meste Szombathely ju označil za nepriateľa Maďarska.
„Ukrajinci musia prestať neustále v Bruseli žiadať, aby Maďarsku zastavili prísun lacnej ruskej energie,“ vyhlásil Orbán pred svojimi priaznivcami.
Vzápätí dodal: „Pokiaľ to Ukrajina robí, je naším nepriateľom.“ Jeho slová citovala maďarská štátna agentúra MTI.
Energetika ako hlavná téma kampane
Orbán dlhodobo vystupuje proti obmedzovaniu dovozu ruských energetických surovín. Maďarsko je totiž stále vo veľkej miere odkázané na ruský plyn a ropu a na rozdiel od väčšiny členských štátov Európskej únie neurobilo výrazné kroky k zníženiu tejto závislosti.
Premiér je v rámci EÚ považovaný za najbližšieho politického partnera ruského prezidenta Vladimira Putina. Energetická politika sa tak stala jednou z hlavných línií jeho predvolebnej stratégie.
Ako píše Reuters, Budapešť sa dlhodobo vyhýba krokom, ktoré by ohrozili stabilitu dodávok z Ruska, a to aj napriek tlaku zo strany Bruselu.
Voľby rozhodnú o Orbánovej budúcnosti
Parlamentné voľby v Maďarsku sú naplánované na 12. apríla a pre Orbána predstavujú najvážnejšiu výzvu za posledných 16 rokov pri moci. Prvýkrát čelí súperovi, ktorý mu môže reálne siahnuť na víťazstvo.
Tisza vedie v prieskumoch
Opozičná Strana Tisza, oficiálne známa ako Strana rešpektu a slobody, vedená konzervatívnym politikom Péterom Magyarom, má podľa prieskumov už viac ako rok náskok pred Orbánovou stranou Fidesz.
Kampaň tak vstupuje do rozhodujúcej fázy a vyjadrenia o Ukrajine naznačujú, že Orbán je pripravený ísť ešte tvrdšou cestou, aby si udržal podporu voličov.