Arménsko a Spojené štáty uzavreli dohodu o spolupráci v jadrovej oblasti

JEREVAN - Arménsko a Spojené štáty sa počas návštevy amerického viceprezidenta J. D. Vancea v Jerevane dohodli na multimiliardovej dohode v oblasti jadrovej energetiky. Táto dohoda umožní vstup USA do oblasti, v ktorej doteraz dominovalo Rusko. Píše o tom agentúra DPA.
Novouzavretá dohoda umožňuje export americkej technológie v hodnote 4,2 miliardy eur a zahŕňa tiež zmluvy na dodávky jadrového paliva a údržbu v hodnote 3,36 miliardy eur, uviedol Vance po stretnutí s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Dodal, že dohoda sa týka malých modulárnych reaktorov a doplnil, že USA majú dostatočnú dôveru v Arménsko, aby mu mohli túto novú technológiu dodávať.
Americký prezident povedal, že USA poskytnú Arménsku prieskumné drony ako vojenskú pomoc. Očakáva sa, že počas svojej cesty navštívi aj Azerbajdžan. Pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa uzavreli bývalé sovietske republiky Azerbajdžan a Arménsko, ktoré desaťročia viedli spory, minulý rok mier.