Zápach plynu v hlavnom meste: Z potrubia vo Vrakuni unikal plyn, zasahovať museli hasiči

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Z potrubia regulačnej stanice v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa unikal plyn. Na jeho zápach sa v pondelok podvečer sťažovali najmä obyvatelia východnej časti hlavného mesta. Zasahovať museli hasiči, ktorí únik plynu našli a v spolupráci s majiteľom potrubia zastavili.
Hasičom volali viacerí občania, ktorí cítili plynový zápach najmä vo východnej časti Bratislavy. Únik preto hasiči preverovali vo viacerých uliciach ako Seberíniho, Hradská, Borodáčova či Astronomická. „Napokon našli zdroj úniku plynu z poškodeného stredotlakového potrubia regulačnej stanice v mestskej časti Vrakuňa. Únik plynu bol v spolupráci s majiteľom už odstránený,“ uviedli bratislavskí hasiči.