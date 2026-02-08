Prehovoril otec chlapca, ktorý postrelil spolužiakov: Syn bol bitý palicami a remeňmi! Nesmejte sa takýmto deťom, vyzýva

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Slovensko počas uplynulých dní pobúril Slovensko incident zo školy v Novom Meste nad Váhom, kde žiak strieľal airsoftovou pištoľou do svojich spolužiakov. K celej udalosti sa v súčasnosti vyjadril otec chlapca, ktorý sa všetkým za synovo konanie ospravedlnil a tvrdí, že aj on nesie za incident podiel viny. Tvrdí však, že syn má diagnostikované zdravotný hendikep a upozornil na krivdy, ktoré sa mu v minulsoti diali.
Celé sa to udialo ešte v stredu 4. februára, kedy došlo k streľbe na Spojenej škole sv. Jozefana v Novom Meste nad Váhom. Jeden zo žiakov tam športovou pišťolou strieľal do svojich spolužiakov. Išlo o šiestaka, podľa slov riaditeľky Kataríny Jarošincovej problémového žiaka, ktorého dlhodobo riešili v spolupráci s Centrom právnej pomoci a kuratelou. Počas prestávky trafil do nôh dvoch spolužiakov, tí boli podľa riaditeľky bezproblémoví, mysleli si, že ide o atrapu či hračkársku zbraň. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Dôvod streľby zatiaľ nie je známy.
V nedeľu dopoludnia sa k celej veci vyjadril otec žiaka, ktorý stojí za incidentom. Nahral video, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. V ňom sa za celú udalosť ospravedlňuje a mrzí ho, čo sa stalo. „Táto situácia je veľmi nepríjemná a mrzí ma, čo sa stalo. Nemalo sa to stať. Pochybil som aj ja, že som túto zbraň dôkladne nezamkol – bola zamknutá, len kľúčik som neschoval a dostal sa k nej môj syn, ktorého to lákalo,“ priznal, pričom sa ospravedlňuje najmä rodinám žiakov a žiakom samotným, ktorým jeho syn spôsobil veľa stresu a bolesti. "Čo ma mrzí najviac, že ublížil nevinným ľuďom, aj keď tam boli nejaké škriepky," dodal. Jeho syn Adam má podľa jeho slov diagnostikovaný Aspergerov syndróm a vysvetlil, že Spojená škola, kam jeho syn chodí, nemá vyškolený personál na prácu s takýmito deťmi.
Pokarhania a poznámky na deti neplatia
"Čo už vlastne konštatovali aj odborníci z odboru psychológia a psychiatria. Je to synova spádová škola, trvalú adresu má kúsok odtiaľ. Chcel som ho prehlásiť do inej školy, keďže má tento problém, lenže som potreboval znalecké posudky, čakal som na jedného znalca z odboru psychológia, lenže sú u neho ročné čakacie lehoty, takže nie je to sranda dostať a k takémuto špecialistovi a bez takéhoto posudku sa nedalo vymeniť školu," povedal. Ako upozornil, chýbajú špecialisti z tohto odboru, ako aj asistenti učiteľov na škole. Ako uviedol, deti, ako je Adam, potrebujú na škole špeciálneho psychológa, menší počet detí v triedach, ale aj menej stresu z učenia. "Poznámky či pokarhania na takéto deti neplatia. Adamko bol bitý palicou, remeňmi, bolo mu nadávané, nech skape, nech sa obesí. Takéto športy boli na ňom predvádzané, čomu som zabránil. Veľmi mi pri tom pomohla kuratela. V podstate som s nimi stále v kontakte. Ak sa dá, neposmievajte sa takýmto deťom v školách, sú to časované bomby, oni si vás označia a už ste ich nepriateľmi," uzavrel otec s tým, že zbrane do školy nepatria.