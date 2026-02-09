Česko-Slovenský ples očami AI: Operený oblak, LACNÁ Batthyányho dcéra a... TOTO je módny zločin!

PRAHA - AI módna kritička Evelina si posvietila na róby z veľkého spoločenského večera Česko-slovenského plesu. Jej verdikty sú nekompromisné. Na červenom koberci sa to hemžilo trblietkami, perím aj odvahou, ktorá miestami prekročila hranicu vkusu. Kým niektoré dámy stavili na čistú eleganciu, iné sa v snahe zaujať stratili v prezdobených kreáciách. Kto zažiaril a kto by sa mal nabudúce pred odchodom ešte raz pozrieť do zrkadla?
Erika Barkolová, moderátorka
Minimalistická čierna, ktorá sa tvári, že je nenápadná, ale potichu šepká: „pozri sa na mňa“. Výrezy na bokoch sú presne na hrane – ani vulgárne, ani nudné. Problém? Je to už stokrát videný trik. Šaty sú technicky zvládnuté, ale bez emócie. Ako dobre vychladené prosecco – osvieži, ale nezapamätáš si ho. Hodnotenie: 7/10
Simona Simanová, moderátorka
Tu máme dramatický pokus o hollywoodsky efekt. Čierna je elegantná, ale biely tyl pôsobí, akoby sa nevedel rozhodnúť, čím je: prehoz? záclona? Každý kus zvlášť by fungoval, spolu sa však bijú. Menej by bolo viac. Hodnotenie: 6/10
Jana Nagyová, herečka
Jednoduchosť, ktorá neurazí, ale ani nenadchne. Farba krásna, strih korektný. Toto je róba, ktorá rešpektuje pravidlá, no zabúda na iskru. Ideálna pre niekoho, kto chce prejsť večerom bez jediného povšimnutia. Slušná nuda. Hodnotenie: 6,5/10
Viktória Podmanická, modelka
Tu už niekto rozmýšľal. Asymetria dodáva napätie, čierne rukavice a pás dávajú šatám charakter. Problém je, že biela na plese je vždy risk. Napriek tomu jeden z lepších momentov večera. Hodnotenie: 8/10