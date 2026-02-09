Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?

BRATISLAVA - Pamätáte si toho 17-ročného chalana, ktorý na ZOH v Pekingu 2022 šokoval celý hokejový svet? Teraz sa Juraj Slafkovský vracia na olympijský ľad, avšak nie ako stredoškolák, ale ako jedno z najzvučnejších mien súčasnej NHL. Cieľ na Olympiáde napriek tomu ostal rovnaký – podať maximum pre Slovensko. Čo je súčasťou jeho prípravy?
Olympijský sen premenil na realitu
Zimné olympijské hry v Pekingu boli momentom, ktorý sa zapísal do histórie slovenského športu. Slafkovský na nich strelil sedem gólov, získal titul najužitočnejšieho hráča turnaja a pre Slovensko vybojoval senzačný bronz. To všetko v čase, keď väčšina jeho rovesníkov o takýchto úspechoch ešte len snívala.
Juraj Slafkovský je dnes jedným z najsledovanejších hráčov celého turnaja. „Olympiáda mi zmenila život. Vtedy som si uvedomil, že sa môžem merať s najlepšími. Reprezentovať Slovensko je vždy česť. Olympiáda je výnimočná tým, že tam ideš hrať za krajinu, nie za klub. To cítiš od prvého striedania,“ spomína Juraj.
Forma z NHL ako dobrý signál pred Milánom
Do Milána však Slafkovský neprichádza len so spomienkami na Peking. Prichádza ako stabilná súčasť NHL a ako rozdielový hráč, ktorý prešiel tvrdou školou zámorského hokeja. Naučil sa pracovať s tlakom a zvládať očakávania fanúšikov aj médií.
„Cítim sa dobre fyzicky aj mentálne. Zápasy v NHL ma naučili zvládať tlak a hrať konzistentne. Presne to chceš preniesť aj do reprezentácie,“ hovorí Slafkovský.
Olympijský turnaj je pritom extrémne náročný – zápasy idú rýchlo po sebe, hrá sa vo vysokom tempe a neexistuje priestor na chyby. Preto rozhodujú detaily, regenerácia a schopnosť udržať si stabilný výkon počas celého turnaja.
Jurajove rituály sú jeho dennou rutinou
Pred každým zápasom má Slafkovský jasno v tom, čo potrebuje. Chaos nemá v jeho príprave miesto, základom sú overené rituály. „Držím sa rutiny. Ráno mávame rozkorčuľovanie, mentálna príprava, vizualizácia zápasu, ľahký obed,“ opisuje. Poobede je čas na spánok a oddych.
„Olympiáda je špecifická tým, že emócie idú hore rýchlo. Práve rituály ti pomáhajú zostať nohami na zemi. Viem, že ak telo nemá dostatok minerálov, nemôžem podať maximum."
Dôraz na starostlivosť o telo nie je u Slafkovského náhodný. Voda má v jeho rodine špeciálne miesto. Mama Gabriela bola vrcholová plavkyňa, sestra Lucia sa tiež venuje plávaniu a aj Jurajove športové začiatky sa spájajú s bazénom. „Mama nám vždy hovorila, že voda je základ. Naučila nás disciplíne, rešpektu k telu a tomu, že ak sa chceš posúvať, musíš sa o seba starať,“ hovorí.
Budiš pri olympijskom návrate nemôže chýbať
„Juraj Slafkovský je pre nás zdravou kombináciou tvrdej práce a pozitívnej energie – na ľade aj mimo neho. Jeho návrat na olympiádu teší každého hokejového fanúšika. Správna hydratácia a starostlivosť o telo sú základom výkonu – nielen v športe, ale aj v bežnom živote," hovorí Miroslav Horecký, riaditeľ segmentu NEALKO ST. NICOLAUS Group a.s.
ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa konajú od 6. do 22. februára 2026, pričom hokejový turnaj štartuje 11. februára. Slovensko sa v základnej skupine stretne postupne s Fínskom, Talianskom a Švédskom.
„Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný. Teraz cítim väčšiu zodpovednosť – voči tímu, fanúšikom aj sebe. Ale verím, že ak budeme pripravení a sústredení, môžeme opäť urobiť niečo veľké,“ dodáva Juraj Slafkovský.
Vrcholový šport dnes nie je len o góloch a víťazstvách, ale aj o detailoch, ktoré rozhodujú v správnej chvíli. Práve hydratácia a dostatok minerálov sú základom, bez ktorého telo nedokáže fungovať naplno – či už ide o olympijský zápas alebo bežný deň.
