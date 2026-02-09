Nezapli ste si LETOVÝ režim? TOTO počujú piloti v slúchadlách, keď IGNORUJETE ich prosby! Prestaňte s tým

USA - Režim lietadlo v mobile nie je len formálna požiadavka leteckých spoločností. Pilot a autor videí na sociálnych sieťach vysvetľuje, že zapnuté telefóny síce nespôsobia pád lietadla, no môžu nepríjemne rušiť komunikáciu v kokpite – práve v momentoch, keď je sústredenie posádky kľúčové.
„Prosíme cestujúcich, aby si pred vzletom prepli mobilné telefóny do režimu lietadlo,“ zaznieva na palube lietadiel pred každým štartom. Pre mnohých ide o rutinnú výzvu, ktorú berú s rezervou. Otázka, čo sa vlastne stane, ak ju niekto ignoruje, však dlhodobo vyvoláva množstvo mýtov – od obáv o bezpečnosť letu až po predstavy o kolapse palubných systémov.
Pilot vystupujúci na TikToku pod menom @Perchpoint sa rozhodol tieto domnienky uviesť na pravú mieru. Vo videu zdôrazňuje, že pravidlo o režime lietadlo „nie je žiadne sprisahanie“ a okamžite vyvracia najčastejšie obavy. „Lietadlo z oblohy nespadne a palubné systémy to nijako neohrozí,“ hovorí s nadhľadom. Skutočný dôvod je podľa neho oveľa prozaickejší – a zároveň nepríjemnejší pre pilotov.
Aký je skutočný dôvod?
Zapnuté mobilné telefóny sa vo výške približne desaťtisíc metrov snažia neustále pripojiť k pozemným vysielačom, informuje portál indy100.com. Ak sa niekoľko zariadení pokúsi nadviazať spojenie, napríklad kvôli hovoru, vysielajú rádiové vlny, ktoré môžu rušiť slúchadlá v kokpite. „Ak máte v lietadle 70, 80 alebo 150 ľudí a čo i len tri či štyri telefóny začnú vysielať, vzniká rušenie,“ vysvetľuje pilot.
Tento jav prirovnáva k bzučaniu komára priamo pri uchu. „Nie je to koniec sveta, ale je to dosť otravné, najmä keď sa snažíte sústrediť na pokyny. Znie to, akoby vám okolo hlavy lietala osa,“ opisuje. Práve počas kritických fáz letu, ako je štart, pristátie alebo riešenie neštandardnej situácie, je pritom čistá komunikácia v kokpite mimoriadne dôležitá.
Prejav rešpektu
Video vyvolalo množstvo reakcií medzi divákmi. Jeden z komentujúcich napísal, že považuje zapnutie režimu lietadlo za samozrejmý prejav rešpektu: „Pilotujú 500-tonový kus kovu, v ktorom sedím. Samozrejme, že si režim lietadlo zapnem.“ Iný upozornil na možné následky v krízových situáciách: „Predstavte si, že by sa to dialo počas núdze. Naozaj si ho stačí zapnúť.“
Objavila sa aj otázka, či piloti počas rušenia nepočujú samotný obsah telefonických hovorov. Pilot to jednoznačne odmietol. „Nepočujeme rozhovory, len šum spôsobený rádiovými vlnami,“ vysvetlil. Z jeho slov vyplýva, že hoci ide o drobný detail v správaní cestujúcich, môže mať reálny vplyv na komfort a sústredenie posádky. Režim lietadlo tak nie je zbytočné pravidlo, ale jednoduchý spôsob, ako prispieť k pokojnejšiemu priebehu letu.