MIMORIADNE Na škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo: Hlásia zranených! REAKCIA polície a ministrov

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Na škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Z miesta hlásia dvoch zranených. Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky. Na incident reagujú minister školstva aj minister vnútra.
Na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom došlo k streľbe, informovala ako prvá TV Joj. Podľa zverejnených informácií sa strieľalo zo vzduchovej pištole a na mieste sú dvaja zranení. Výjazd do školy potvrdilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré na miesto vyslalo posádku záchranárov. K úmrtiu osôb nemalo dôjsť, potvrdili tiež z polície.
"Na linku 158 sme dnes v obedňajších hodinách prijali oznámenie, že v jednej zo základných škôl v Novom Meste nad Váhom došlo k incidentu medzi žiakmi. Na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky. Na základe doteraz zistených skutočností jeden zo žiakov mal vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov, pričom dvaja žiaci boli jednorazovo ošetrení na mieste. Našťastie, žiaci sú mimo ohrozenia života," priblížila k udalosti trnavská krajská polícia, ktorá ubezpečuje verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo. V súčasnej dobe prebieha na mieste preverovanie, či ku skutku došlo úmyselným konaním. Dodáva, že vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácií.
Na situáciu reaguje aj radnica. "Situácia je aktuálne stabilná. Žiadame verejnosť o zachovanie pokoja a zdržanie sa šírenia neoverených a poplašných správ. Po ukončení vyšetrovania budeme verejnosť bezodkladne informovať o výsledkoch a ďalších krokoch," ubezpečuje mesto. Spojená škola sv. Jozefa združuje tri časti: Základnú školu sv. Jozefa, Gymnázium sv. Jozefa a Materskú školu bl. Alexie.
Reakcia ministra školstva a ministra vnútra
Minister školstva Tomáš Drucker ostro odsúdil dnešný incident, pri ktorom si žiak priniesol do školy vzduchovú pištoľ. Podľa jeho slov ide o situáciu, ktorá je absolútne neprijateľná a v priamom rozpore s tým, čo má školské prostredie predstavovať. „Dnešný incident beriem mimoriadne vážne. Ide o situáciu, ktorá je absolútne neprijateľná a je v priamom rozpore s tým, čo má škola predstavovať – bezpečný priestor pre deti, učiteľov aj zamestnancov školy,“ uviedol minister. Po rokovaní vlády priblížil, že strieľal žiak 6. ročníka a zranil dvoch spolužiakov.
Drucker zdôraznil, že do škôl nepatria žiadne zbrane ani iné nebezpečné predmety, bez ohľadu na okolnosti či úmysel. „Bezpečnosť detí musí mať vždy absolútnu prioritu,“ pripomenul. Rezort je podľa jeho slov v kontakte s vedením školy aj s príslušnými orgánmi, pričom na mieste pôsobia podporné tímy. Incident sa rieši v súlade s platnými predpismi.
Ministerstvo zároveň avizuje posilnenie preventívnych opatrení a intenzívnejšiu spoluprácu so školami, rodičmi aj odborníkmi. Cieľom je predchádzať podobným situáciám a včas identifikovať rizikové správanie. „Jednou z hlavných priorít rezortu v tomto roku je projekt zameraný na deradikalizáciu a ochranu detí a mládeže. Chceme posilniť prevenciu násilia a extrémizmu a zabezpečiť odbornú podporu pre školy, žiakov aj ich rodiny,“ vysvetlil Drucker. Na záver minister zdôraznil, že školské prostredie musí zostať bezpečným miestom pre všetkých. „Škola má byť miestom učenia, nie strachu. Urobíme všetko pre to, aby sa deti mohli cítiť v školách bezpečne,“ dodal.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa poďakoval policajtom za rýchly zásah. "Aj keď žiak strieľal 'len' z airsoftovej zbrane a našťastie nikto neprišiel o život, považujem jeho správanie za obzvlášť nezodpovedné a nebezpečné," uviedol.
Študentská rada stredných škôl apeluje na ministerstvo aj políciu
Študentská rada stredných škôl na incident ostro reagovala a vyhlásila, že ide o ďalší z nepríjemných prípadov v krátkom časovom slede, čo podľa zástupcov študentov naznačuje zhoršujúci sa pocit bezpečia medzi mladými ľuďmi. Rada zdôraznila, že situáciu vníma s maximálnou vážnosťou, no vzhľadom na nedostatok overených informácií sa zatiaľ nebude vyjadrovať k detailom. Počká na oficiálne stanoviská príslušných orgánov a zároveň vyjadrila prianie skorého uzdravenia všetkým zraneným.
Podľa Študentskej rady rastie pocit ohrozenia nielen medzi stredoškolákmi, ale aj medzi mládežou všeobecne. Upozorňuje, že podobné udalosti nemožno bagatelizovať a vyžadujú si okamžitú pozornosť. Rada preto vyzýva Ministerstvo vnútra a políciu, aby pokračovali v konkrétnych opatreniach na zvýšenie bezpečnosti v školách. Zároveň žiada, aby mali študenti a školy prístup k odborným skupinám, ktoré sa venujú bezpečnosti školského prostredia. Ako zdôraznila, ochrana mladých ľudí musí byť absolútnou prioritou a situáciu je potrebné riešiť systematicky, zodpovedne a bez zbytočných odkladov.