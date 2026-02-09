Vydesený Zelenskyj: Moskva a Washington pripravujú dohodu o Ukrajine! Bez nás a to nie je všetko

KYJEV - Diplomatické zákulisie okolo vojny na Ukrajine sa podľa prezidenta Volodymyra Zelenského dostáva do nebezpečnej fázy. Kyjev zachytáva signály, že Washington a Moskva môžu rokovať o budúcnosti krajiny bez jej účasti, zatiaľ čo ruské útoky na energetiku pokračujú.
Obavy z dohôd za chrbtom Kyjeva
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že rastie riziko zákulisných dohôd medzi USA a Ruskom, ktoré by sa mohli priamo dotknúť Ukrajiny bez účasti jej predstaviteľov.
Na minulotýždňovom brífingu zdôraznil, že Kyjev už registruje náznaky prípravy bilaterálnych dokumentov. „Naša delegácia jasne oznámila, že akékoľvek dohody medzi USA a Ruskom nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s ukrajinskou ústavou,“ povedal prezident podľa portálu The Kyiv Independent.
„O nás bez nás neprijmeme“
Zelenskyj zároveň jednoznačne odmietol scenár, v ktorom by o Ukrajine rozhodovali iní. „Otvorene hovoríme, že Ukrajina nepodporí žiadne rozhodnutia prijaté bez nášho súhlasu,“ vyhlásil.
Podľa jeho slov je zrejmé, že Washington tlačí na rýchle ukončenie vojny. Americká strana má záujem dosiahnuť výsledok už do leta. „Hovoria o termíne do júna. Chcú mať jasný harmonogram a urobia maximum, aby konflikt uzavreli,“ uviedol prezident s tým, že tlak môže súvisieť aj s vnútropolitickou situáciou v USA pred voľbami.
Spravodajské informácie o obrovskej dohode
Ukrajinská rozviedka podľa Zelenského disponuje informáciami o možnej rozsiahlej ekonomickej spolupráci medzi Moskvou a Washingtonom. Prezident spomenul dokument označovaný ako „Dmitrijevov balíček“, ktorý mal byť predstavený v Spojených štátoch.
„Ide o balík v hodnote približne 12 biliónov dolárov,“ uviedol Zelenskyj s tým, že obsah dokumentu môže mať zásadný vplyv na budúce usporiadanie vzťahov.
Rokovania bez záruk vojnu neukončia
Prezident potvrdil, že Ukrajina súhlasila s účasťou na pripravovanom stretnutí delegácií v Spojených štátoch. Zároveň však zdôraznil kľúčovú podmienku: „Bez bezpečnostných záruk sa vojna skončiť nemôže. To je absolútna istota.“
Energetika pod paľbou
Napätie sa zvyšuje aj pre pokračujúce ruské útoky. Ako uvádza stanica CNN, Moskva zasiahla zariadenia dôležité pre prevádzku ukrajinských jadrových elektrární.
Zelenskyj upozornil, že poškodenie vysokonapäťových rozvodní viedlo k obmedzeniu výkonu jadrových blokov a k rozsiahlym výpadkom elektriny. Energetická spoločnosť DTEK varovala, že krajinu čakajú mimoriadne náročné dni.
Podľa prevádzkovateľa prenosovej sústavy Ukrenergo zostáva situácia kritická a v mnohých regiónoch nie je možné zrušiť núdzové odstávky.
Drony zasiahli ruský závod
Kyjev zároveň pokračuje v úderoch na ruskom území. Ukrajinské drony zasiahli továreň na výrobu paliva pre riadené strely v Tverskej oblasti. Podľa zdrojov bezpečnostnej služby po zásahu vypukol rozsiahly požiar.
„Po úspešnom útoku dronov SBU sa nad areálom zdvihol hustý stĺp čierneho dymu,“ uviedol zdroj oboznámený s operáciou.
Výzva na posilnenie obrany
Zelenskyj vyzval spojencov na urýchlené dodávky protivzdušnej obrany a upozornil na stratégiu Moskvy. „Rusko musí prísť o schopnosť vydierať Ukrajinu zimou a chladom. To si vyžaduje rakety pre systémy Patriot, NASAMS a ďalšie,“ zdôraznil.
„Každý deň by si Moskva mohla vybrať skutočnú diplomaciu. Namiesto toho volí ďalšie útoky,“ dodal.