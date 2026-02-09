Air Canada pozastavila lety na Kubu pre nedostatok paliva na tamojších letiskách

OTTAWA/HAVANA - Letecká spoločnosť Air Canada oznámila, že od pondelka pozastavuje lety na Kubu z dôvodu nedostatočných záruk týkajúcich sa dodávok paliva na letiskách v tejto ostrovnej krajine. Píše o tom agentúra AFP.
Vážna energetická kríza
Kuba v súčasnosti čelí veľmi vážnej energetickej kríze po tom, ako jej boli ukončené dodávky ropy z Venezuely, a tiež v dôsledku sankcií Spojených štátov, ktoré sa uvalením ciel vyhrážajú aj krajinám predávajúcim ropu Havane.
Air Canada vo svojom vyhlásení uviedla, že „letecké palivo nebude na letiskách ostrova od utorka komerčne dostupné“. „V nasledujúcich dňoch bude letecká spoločnosť prevádzkovať prázdne lety smerom na juh, aby vyzdvihla približne 3000 zákazníkov, ktorí sa už nachádzajú v destinácii, a vrátila ich domov,“ dodala kanadská národná letecká spoločnosť v stanovisku. Air Canada tiež potvrdila, že väčšina jej zákazníkov, ktorí sa v súčasnosti na Kube nachádzajú, cestovala na ostrov v rámci dovolenkového balíka ponúkaného leteckou spoločnosťou.
Kuba obviňuje USA a hrozí výpadok elektriny
Kuba, nachádzajúca sa len 150 kilometrov od pobrežia Floridy, obviňuje Trumpa zo snahy „udusiť“ jej ekonomiku, ktorá s výpadkami elektriny a nedostatkom paliva zápasí už roky. Podľa AFP Havane v dôsledku nedostatku ropy hrozí, že doslova upadne do tmy, keďže elektrárne bojujú s udržaním fungujúceho osvetlenia. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel uviedol, že jeho krajina je ochotná viesť rokovania so Spojenými štátmi, ale nie pod tlakom.