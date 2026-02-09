Internet ju mal pochovať, no Slováci ju milujú čoraz viac: Neuveríte, koľko hodín denne presedia pred TV!

BRATISLAVA - Streamingové platformy menia spôsob, akým sledujeme obsah, no v strednej Európe zostáva televízia mimoriadne silným médiom. Slovensko aj Česko sa dlhodobo držia nad európskym priemerom sledovanosti a potvrdzujú, že televízna obrazovka má v každodennom živote divákov stále významné miesto. Čísla navyše naznačujú, že jej dosah môže v najbližších rokoch ešte rásť.
Silná pozícia televízie sa naplno ukazuje pri pohľade na reálne divácke správanie. Dáta z posledných meraní potvrdzujú, že televízne vysielanie si v Česku aj na Slovensku udržiava masový zásah, aký v mnohých iných častiach Európy už nie je samozrejmosťou.
Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti Artmedia, v Českej republike si televíziu denne zapne približne 5,4 milióna ľudí starších ako 15 rokov, čo predstavuje zhruba dve tretiny populácie v tejto vekovej kategórii. Týždenný dosah je ešte výraznejší – aspoň raz za sedem dní sleduje televízne vysielanie až 84 percent divákov. Ide o čísla, ktoré potvrdzujú, že televízia zostáva jedným z mála médií schopných osloviť väčšinu populácie v krátkom čase.
Ako to je na Slovensku?
Podobný obraz ponúka aj Slovensko, informuje portál tvnoviny.sk. Priemerný čas sledovania televízie dosahuje u divákov vo veku 12 rokov a viac 3 hodiny a 44 minút denne, teda mierne viac než v Česku, kde sa priemer pohybuje na úrovni 3 hodín a 30 minút. Najvyššia sledovanosť sa pravidelne koncentruje do zimných mesiacov, pričom dlhodobo najsilnejším dňom býva nedeľa. Práve vtedy strávi značná časť populácie pred televíznou obrazovkou viac ako štyri hodiny denne.
V európskom porovnaní patria krajiny Vyšehradskej štvorky medzi regióny s najvyššou televíznou sledovanosťou. Absolútnym lídrom je Maďarsko, kde diváci denne sledujú televíziu viac než päť hodín, nasledované Poľskom. Slovensko a Česko sa držia tesne pod hranicou štyroch hodín denne. Tento trend ostro kontrastuje so severskými krajinami, kde sledovanie televízie často nepresahuje jednu až dve hodiny denne a dlhodobo tam klesá.
Jednotná televízna mena
Dôležitým faktorom, ktorý vysvetľuje pretrvávajúcu silu televízie, je jej schopnosť ponúknuť obsah vnímaný ako dôveryhodný a spoločensky relevantný. Podľa Michaely Surákovej zo spoločnosti Atmedia si televízia aj v období výraznej mediálnej fragmentácie zachováva výnimočnú pozíciu práve vďaka širokému zásahu a schopnosti osloviť rôzne vekové skupiny naraz. Významnú úlohu pritom zohrávajú spravodajstvo, veľké zábavné formáty a najmä športové prenosy.
Do budúcnosti môže čísla sledovanosti ešte ovplyvniť zmena metodiky merania. V Česku sa od roku 2026 plánuje zavedenie jednotnej televíznej meny, ktorá po novom zohľadní aj sledovanie mimo domácností – napríklad v reštauráciách, baroch alebo počas verejných projekcií. Odhady trhu hovoria o možnom náraste celkovej sledovanosti o 6 až 10 percent.
Presnejšie dáta by mali lepšie zachytiť skutočné divácke správanie, najmä pri udalostiach, ktoré ľudia často sledujú v spoločnosti iných – ako sú športové zápasy či hudobné podujatia. Televízia tak aj v nasledujúcich rokoch zostáva relevantným médiom, ktoré si napriek tlaku digitálnych platforiem dokáže udržať silné postavenie v každodennom živote divákov.