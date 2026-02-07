Najmladší syn Maroša Kramára HAVAROVAL: Šoféroval BEZ vodičáku a pod vplyvom ALKOHOLU!

SENEC – Šok pre rodinu Kramárovcov! Najmladší syn herca Maroša Kramára spôsobil vážnu dopravnú nehodu. Sedemnásťročný mladík, ktorý je novou posilou v seriáli Sľub, pritom nemá vodičské oprávnenie a podľa polície mal byť pod vplyvom alkoholu.
Dráma sa odohrala nadránom, krátko pred šiestou hodinou ráno. Marek, najmladší syn herca, zišiel s autom z Diaľničnej cesty v Senci a narazil do betónového múru. V aute nebol sám, viezol aj ďalšie osoby. Na mieste sa našťastie nikto nezranil, no situácia bola mimoriadne vážna.
Policajti zistili, že mladík nemal vodičský preukaz a dychová skúška ukázala 1,27 promile alkoholu. Po nehode skončil v policajnej cele v Senci, kde musel vytriezvieť. „Po jeho vytriezvení budú za účasti zákonného zástupcu vykonané ďalšie úkony,“ potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimová pre noviny.sk.
Popoludní na policajnú stanicu prišla aj jeho mama, Nataša Kramárová, aby bola prítomná pri výsluchu. „Neviem o ničom,“ reagovala. Reportér TV JOJ sa pokúsil kontaktovať aj otca, Maroša Kramára. Ten najprv telefonát zrušil, no neskôr zavolal späť a tvrdil, že o nehode nevie.