Plačkovú prepustili z pôrodnice domov: René s úsmevom od ucha k uchu a aha, ako si vykračovala Zuzana

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Z nemocnice priamo domov! Zuzana Plačková dnes opustila pôrodnicu na Kramároch so svojou malou princeznou Ayankou, ktorú priviedla na svet cisárskym rezom v piatok 6. februára.
Pre svoje dievčence si prišiel do nemocnice Plačkovej manžel René. Približne o 10.00 si to namieril do priestorov pôrodnice na bratislavských Kramároch. V ruke niesol vajíčko pre bábätko. Asi po pol hodine vyšiel von, aby pripravil kočík a opäť si to zamieril do budovy. Na hrdom tatkovi bolo vidieť, že sa z dcérky nesmierne teší. Po celý čas mal totiž na tvári úsmev.
Manžel Zuzany Plačkovej, René Strausz, si prišiel do pôrodnice pre svoje krásky. (Zdroj: Ján Zemiar)
Okolo 13-tej hodiny už vyšiel von aj so Zuzanou a malou Ayanou. Trojica si to namierila rovno do auta a bolo jasné, že sa tešia na spoločne strávené chvíle v pokoji a doma. Kráľovná Instagramu vyzerala skvele – mala na sebe čierne legíny, čiernu mikinu a čierny kožený kabát, vlasy upravené do copu a malá Ayana si pokojne odfukovala v nosiči.
Plačkovú prepustili z pôrodnice domov (Zdroj: Ján Zemiar)
Na svoju malú sestričku sa už určite teší aj prvorodený syn Dion. Ten mal možnosť sa s ňou po prvýkrát stretnúť uplynulú nedeľu. Jeho reakcia čerstvú mamičku dojala. „Toto zažiť je niečo neopísateľné. Asi najviac som bola zvedavá na reakciu Dionka… A ostala som v šoku, že jeho prvá reakcia nebola ,mama‘, ale hneď utekal za malinkou. Som taká šťastná, že sa to nedá ani opísať, koľko lásky dokáže človek prežívať,“ napísala na svoj Instagram Zuzana a pridala dojímavé video.
Teraz, keď už sú doma všetci spolu, môže rodina naplno vychutnávať prvé dni s oboma deťmi. Dion a Ayana majú pred sebou nový svet spoločných hier, smiechu a nezabudnuteľných chvíľ.