Po 16 rokoch kvôli nej opustil rodinu: Teraz je KONIEC... Návrat českého herca k manželke!

PRAHA - V júli minulého roka sa mladší brat Jiřího Langmajera (59), herec Lukáš Langmajer (44) postaral o poriadny rozruch. Oznámil, že s manželkou Luciou sa jeden druhého už nabažili a po dlhých 16 rokoch oznámili rozvod. Prakticky hneď sa prevalilo, že v jeho živote je nová žena - speváčka a herečka Jitka Boho (34). No uplynulo len 7 mesiacov a... Je koniec, herec sa vraj vrátil k manželke!
Lukáš Langmajer oznámil rozvod s manželkou v júli minulého roka prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „Teda svet virtuálny a nielen ty, rozhodli sme sa, že sme sa našej cesty manželskej a partnerskej nabažili a prejdeme do formátu priateľského, kamarátskeho,“ uviedol herec a pridal niekoľko spoločných fotiek s Luciou, s ktorou bol ženatý dlhých 16 rokov a majú spolu dve deti - syna Mikuláša a dcéru Magdalénu.
Veľmi rýchlo sa prevalilo aj to, že v živote Langmajera mladšieho je nová láska - podarilo sa mu zbaliť o 10 rokov mladšiu speváčku a modelku Jitku Boho. Zaujímavosťou je, že aj ona kvôli hercovi opustila dlhoročný vzťah. Štyri roky tvorila pár s politikom Tomášom Hřebíkom, z ktorým má syna Tadeáša. Okrem neho má ešte 9-ročnú dcéru Rosaliu s muzikantom Lukášom Bohom.
Dvojica tak pre svoju lásku obetovala naozaj veľa... O to väčší šok prišiel, keď len o 7 mesiacov neskôr zaľúbenci oznámili koniec. „Áno, je to pravda, rozišli sme sa,“ priznala pre Blesk.cz modelka, dôvod však nekomentovala. Portál Expres.cz, však prišiel so šokujúcimi informáciami od zdroja, ktorý tvrdí, že sa po romániku s Jitkou vrátil domov: „Lukáš sa vrátil k manželke, je to srab.“
Speváčka následne zverejnila dlhšie vyjadrenie na sociálnych sieťach. Rozhodla sa fanúšikom odhaliť, čo stojí za rozpadom ich vzťahu a priznala, že ničoho neľutuje. „Chcela by som povedať alebo dúfam, že toto bude moje jediné vyjadrenie. Potom sa k tomu už nechcem vracať. To, ako to skončilo, tie dôvody, nechcem sa v tom pitvať. Tie dôvody poznáme my, pozná ich naše najbližšie okolie, rodina, a to je pre mňa najdôležitejšie. A vysvetľovať ľuďom a do médií, to sa mi zdá zbytočné. Každý si aj tak myslí svoje, každý si k tomu niečo domyslí, každý to vie najlepšie,“ zverejnila Boho.
„Len chcem povedať, že toho vzťahu neľutujem a že to bolo intenzívne a bola som zamilovaná. A myslím, že to prišlo v tú správnu chvíľu a že sme sa s Lukášom mali stretnúť a že sme si mali nejaké veci ukázať. A možno mi urýchlil odchod z toho predchádzajúceho vzťahu, ktorý by možno nejakým nefunkčným spôsobom bol ďalej, ale aj tak by k rozchodu skôr či neskôr došlo,“ uviedla.
Či dôvodom ich rozchodu bol Lukášov návrat k manželke, však nepotvrdila. „Je to tak, že sme sa na tých praktických veciach, ktoré sa týkajú súžitia, skrátka nezhodli a tam sme narážali. Spoznali sme, že každý na to spoločné žitie máme iný pohľad a iné predstavy. Skrátka to nešlo, tak preto sa naše cesty rozišli,“ dodala speváčka.