Tiché nebezpečenstvo na pultoch supermarketov? Laboratóriá odhalili v jablkách zmes nebezpečných látok

BRUSEL - Jablko je pre mnohých Slovákov symbolom zdravia a každodennou dávkou vitamínov. Najnovšia celoeurópska analýza však ukazuje odvrátenú stranu moderného poľnohospodárstva, ktorá môže spotrebiteľov znepokojiť. Odborníci v laboratóriách si posvietili na vzorky z trinástich krajín a výsledky sú nekompromisné – takmer v každom plode sa nachádza chemický koktejl, ktorého kumulatívne účinky na ľudské zdravie zostávajú veľkým otáznikom.
Rozsiahla štúdia sa zamerala na 59 vzoriek lokálne pestovaných jabĺk z celého európskeho kontinentu. Výsledky analýz, ktoré realizovala mimovládna organizácia Pesticides Action Network (PAN Europe), odhalili znepokojivú realitu. Až 93 percent testovaných jabĺk obsahovalo minimálne jeden zvyšok pesticídu. Ešte alarmujúcejší je fakt, že v 85 percentách prípadov išlo o prítomnosť viacerých chemických látok súčasne. Upozornil na to portál Euractiv.
Rekordéri od našich susedov
Zatiaľ čo celoeurópsky priemer sa ustálil na troch rôznych pesticídoch v jednom plode, niektoré krajiny tieto čísla výrazne prevýšili. Nelichotivé prvenstvo v rebríčku obsadilo Česko a Luxembursko. V týchto krajinách laboratóriá v jedinej vzorke identifikovali až sedem rôznych druhov pesticídov. Pozadu neostali ani jablká z Maďarska či Chorvátska, kde testy odhalili priemerne štyri rôzne rezíduá látok proti škodcom.
Hoci drvivá väčšina vzoriek neprekročila zákonom stanovené maximálne limity pre jednotlivé látky, odborníci dvíhajú varovný prst. Problémom nie je jedna konkrétna látka, ale ich vzájomná kombinácia, ktorú experti nazývajú „kokteilový efekt“.
Podľa riaditeľa PAN Europe, Martina Dermina, súčasný systém kontroly zlyháva v tom, že posudzuje každú látku izolovane. „V súčasnosti sa pesticídy posudzujú každý zvlášť, akoby sme boli vystavení vždy iba jednej látke,“ uviedol Dermine s tým, že pri zmesiach viacerých látok „nevieme, či sú v kombinovanej forme bezpečné na konzumáciu.“
Brusel sľubuje zmenu
Kritika smeruje najmä k Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Ten mal už na základe nariadenia z roku 2005 vyvinúť metodiky, ktoré by zohľadňovali práve synergické účinky viacerých chemikálií v potravinách. Ani po dvoch desaťročiach však komplexné hodnotenie reálnej expozície viacerým látkam nie je v praxi úplne zavedené.
Hovorca úradu EFSA vysvetlil, že proces je mimoriadne náročný na dáta aj technológie: „Zahŕňa to rozsiahle dátové súbory, nové softvérové nástroje a intenzívnu spoluprácu s partnermi v EÚ aj na medzinárodnej úrovni.“ Úrad predpokladá, že všetky naplánované kumulatívne hodnotenia rizík by mohli byť dokončené do roku 2030.