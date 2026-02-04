AKTUÁLNE Veľká policajná AKCIA v topoľčianskej nemocnici: Zadržali niekoľko ľudí, obvinili aj primára

TOPOĽČANY - Veľká policajná akcia v nemocnici, pri ktorej zadržali niekoľko osôb. Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vykonala rozsiahlu policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupčnej trestnej činnosti v zdravotníctve.
Ako informuje polícia, v rámci akcie bolo zadržaných viacero osôb. "Na základe doterajších zistení vyšetrovateľ vzniesol obvinenie primárovi jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch za pokračujúci trestný čin prijímania úplatkov, a to celkovo v deviatich prípadoch," uviedli.
Zároveň bolo vznesené obvinenie ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania. "Podľa doterajších zistení mali byť úplatky poskytované vo forme finančnej hotovosti v stovkách eur, ako aj vo forme iných spotrebných vecí," informovala polícia. Medzi obvinenými je aj zástupkyňa firmy pôsobiacej v oblasti medicínskej techniky, pri ktorej mal byť úplatok vo výške 500 eur.
Všetky obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode. "Realizácia policajnej akcie bola vykonaná v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou v Nitre. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie a zásadu prezumpcie neviny nie je možné v súčasnosti poskytnúť ďalšie podrobnosti," dodali.