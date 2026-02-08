Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj zúri po útoku na jadrové elektrárne: Ukrajina vracia úder! Rakety vypli prúd v Rusku

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Sergei Grits)
KYJEV - Po intenzívnych ruských raketových útokoch na rozvodne a vysokonapäťové vedenia vyrábajú ukrajinské jadrové elektrárne menej elektriny, vyhlásil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.

6:15 Ukrajinské rakety Neptún zasiahli energetické zariadenia v ruskej Brjanskej oblasti, tvrdí guvernér. „V dôsledku útoku bola prerušená dodávka elektriny v siedmich obciach,“ vyhlásil guvernér Brjanskej oblasti Alexander Bogomaz.

Ruské útoky znížili produkciu ukrajinských jadrových elektrární

„Jeden reaktor sa automaticky vypol. Ide o útok, ktorý by si žiadny terorista na svete netrúfal uskutočniť,“ zdôraznil Zelenskyj vo večernom video príhovore, pričom požadoval, aby Rusko pocítilo pobúrenie „celého sveta“ nad touto situáciou.

Ruské vojenské sily v sobotu nadránom zaútočili na energetické zariadenia na celom území Ukrajiny pomocou bojových dronov a rakiet. Podľa úradov boli medzi cieľmi veľká rozvodňa v oblasti Ľvova, ako aj tepelné elektrárne v západnej časti krajiny. Útoky zintenzívnili utrpenie vo vojnou zničenom štáte a v mrazivom počasí zhoršili výpadky elektrickej energie, vody a tepla. Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni proti ruskej invázii.

