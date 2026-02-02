Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

MÓDA z Grammy: Nahota a ešte väčšia nahota! Trápna extravagancia či... Ach bože, a toto je čo?

Grammy 2026 (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Hudobné ceny Grammy sú rozdané a hviezdne šatníky prevetrané. O módne kreácie na hudobnej udalosti roka nebola núdza. Nahota opäť dominuje. Je sofistikovaná, šokujúca, ale aj extravagantná a premyslená. Ktoré hviezdy sa odvážili a vytiahli sporé či priesvitné outfity?

Chappell Roan si na Grammy Awards 2026 vybrala outfit, ktorý nielenže priťahoval pohľady, ale rozprúdil diskusie po celom internete. Na červený koberec prišla v priehľadnej bordovej róbe od Mugler, ktorá bola doslova zavesená na doplnkoch imitujúcich piercingy pri hrudi, dizajn podčiarkoval dojem "absolútneho šoku" a vizuálnej provokácie. Doplnila ho dočasnými tetovaniami, ktoré ladili s celkovým estetickým konceptom. K tomu jednoduché sandálky a výrazné šperky či zafarbené medené vlasy pre ešte dramatickejší efekt.

Chappell Roan, Grammy 2026
Chappell Roan, Grammy 2026  (Zdroj: SITA)

Kesha sa po osemročnej prestávke vrátila na Grammy červený koberec. A hneď bosá! Bielu pérovú maxiróbu predviedla úplne bez šperkov. Jemný, žiarivý make-up podčiarkol ženskosť a dopĺňal ľahkú, takmer mýtickú estetiku.

Kesha, Grammy 2026
Kesha, Grammy 2026  (Zdroj: SITA)

Speváčka Bleona sa na podujatí objavila v metalickej zlatej midi róbe, ktorá obopínala jej telo a odhaľovala priehľadné detaily pri hrudi, čím kombinovala glam a "nahý trend" večera. Minimalistické vlasy a elegantný make-up nechali šaty diktovať celkový dojem.

Bleona, Grammy 2026
Bleona, Grammy 2026  (Zdroj: SITA)

Outfit Heidi Klum sa opäť stal jedným z najdiskutovanejších módnych momentov večera. Latexové šaty v telovej farbe pôsobia takmer ako "druhá koža". Nechýbali anatomické detaily bradaviek a jemné kontúry tela, ktoré vytvárali takmer sochársky dojem. Potom stačili už len minimalistické detaily — nude lodičky a pár výrazných prsteňov, aby šaty zostali v centre pozornosti. Dlhé blond vlasy vo voľných vlnách a decentný glam make-up jemne dopĺňa výraz outfitu.... A pokračujeme na druhej strane.

Heidi Klum, Grammy 2026
Heidi Klum, Grammy 2026  (Zdroj: SITA)

