MÓDA z Grammy: Nahota a ešte väčšia nahota! Trápna extravagancia či... Ach bože, a toto je čo?

LOS ANGELES - Hudobné ceny Grammy sú rozdané a hviezdne šatníky prevetrané. O módne kreácie na hudobnej udalosti roka nebola núdza. Nahota opäť dominuje. Je sofistikovaná, šokujúca, ale aj extravagantná a premyslená. Ktoré hviezdy sa odvážili a vytiahli sporé či priesvitné outfity?
Chappell Roan si na Grammy Awards 2026 vybrala outfit, ktorý nielenže priťahoval pohľady, ale rozprúdil diskusie po celom internete. Na červený koberec prišla v priehľadnej bordovej róbe od Mugler, ktorá bola doslova zavesená na doplnkoch imitujúcich piercingy pri hrudi, dizajn podčiarkoval dojem "absolútneho šoku" a vizuálnej provokácie. Doplnila ho dočasnými tetovaniami, ktoré ladili s celkovým estetickým konceptom. K tomu jednoduché sandálky a výrazné šperky či zafarbené medené vlasy pre ešte dramatickejší efekt.
Kesha sa po osemročnej prestávke vrátila na Grammy červený koberec. A hneď bosá! Bielu pérovú maxiróbu predviedla úplne bez šperkov. Jemný, žiarivý make-up podčiarkol ženskosť a dopĺňal ľahkú, takmer mýtickú estetiku.
Speváčka Bleona sa na podujatí objavila v metalickej zlatej midi róbe, ktorá obopínala jej telo a odhaľovala priehľadné detaily pri hrudi, čím kombinovala glam a "nahý trend" večera. Minimalistické vlasy a elegantný make-up nechali šaty diktovať celkový dojem.
Outfit Heidi Klum sa opäť stal jedným z najdiskutovanejších módnych momentov večera. Latexové šaty v telovej farbe pôsobia takmer ako "druhá koža". Nechýbali anatomické detaily bradaviek a jemné kontúry tela, ktoré vytvárali takmer sochársky dojem. Potom stačili už len minimalistické detaily — nude lodičky a pár výrazných prsteňov, aby šaty zostali v centre pozornosti. Dlhé blond vlasy vo voľných vlnách a decentný glam make-up jemne dopĺňa výraz outfitu.... A pokračujeme na druhej strane.