Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Bývalá letuška varuje po 12 rokoch v oblakoch: TÝMTO jedlám sa v lietadle radšej vyhnite, inak vás čaká peklo

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN – Charlotte Crockerová (47) pracovala dlhé roky ako členka palubného personálu pre aerolinky Thomas Cook, Astraeus či Caledonian Airways. Precestovala svet od Karibiku až po Spojené štáty, no dnes sa venuje výcviku nových letušiek a stewardov, pričom kladie dôraz najmä na psychické zdravie v letectve. Práve ona teraz odhaľuje zákulisie palubného stravovania, ktoré mnohým cestujúcim môže spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy.

Podľa Charlotte funguje ľudské telo vo výške 35-tisíc stôp úplne inak než na zemi. Chuťové bunky sú otupené, a preto jedlo chutí mdlé. „Aby malo vôbec nejakú chuť, musí sa výrazne presoliť a dochutiť,“ vysvetľuje pre portál Metro. Práve preto sú palubné jedlá často plné soli, čo môže viesť k dehydratácii, opuchom a celkovému diskomfortu počas letu.

Bývalá letuška varuje po
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Určite nie alkohol

Ako letuška sa sama vyhýbala viacerým potravinám. Na palube zásadne nepila alkohol, pretože vo vzduchu dehydratuje oveľa viac než na zemi a jeho účinky sú silnejšie. Rovnako sa stránila sýtených nápojov, ktoré spôsobujú nafukovanie, a príliš slaných či štipľavých jedál, ktoré môžu podráždiť žalúdok. Veľké varovanie adresuje aj milovníkom ovocia a šalátov. „Ak nie sú v uzavretom balení, radšej ich nejedzte. V galérii je často chaos, jedlo sa pripravuje narýchlo a nie vždy je dôkladne umyté,“ priznáva bez okolkov.

HRÔZA vo výške tisícok metrov: Parašutista UVIAZOL na chvoste lietadla! VIDEO Zábery berú dych Prečítajte si tiež

HRÔZA vo výške tisícok metrov: Parašutista UVIAZOL na chvoste lietadla! VIDEO Zábery berú dych

Prezradila jednoduché pravidlo

Hoci otrava jedlom v lietadle je podľa nej skôr výnimkou, cestujúci by mali používať zdravý rozum. Sama si po čase uvedomila, že palubná strava jej nerobí dobre, a začala si nosiť vlastné jedlo. Najčastejšie siahala po instantných polievkach, čajoch, ovsených sušienkach či kašiach. Na dlhých letoch si dokonca brávala jednoduché šaláty v chladiacom boxe, ktoré zjedla približne v polovici cesty.

Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI Prečítajte si tiež

Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI

„Príprava jedla vopred je síce otrava, ale rozdiel v tom, ako sa po lete cítite, je obrovský,“ hovorí. Podľa nej platí jednoduché pravidlo – čím jednoduchšie a menej slané jedlo, tým lepšie pre telo. Ak sa teda chcete po pristátí vyhnúť nafúknutému bruchu, únave a nepríjemným pocitom, odborníčka radí: vynechajte alkohol, sýtené nápoje, presolené jedlá a buďte opatrní pri čerstvých potravinách. Vaše telo sa vám po lete poďakuje.

Viac o téme: LietadloJedloOtravaLetuškaRadaCharlotte Crocker
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!
Zaujímavosti
Sú vlajky z misie
Sú vlajky z misie Apollo 11 stále na Mesiaci? Je tam množstvo artefaktov: Pozrite sa, čím ho ľudstvo znečistilo!
Zaujímavosti
ZASPÍTE do dvoch minút!
ZASPÍTE do dvoch minút! ARMÁDNA metóda zaručuje spánok aj v najväčšom strese: Ako sa ju naučiť?
Zaujímavosti
Ako vám poloha, v
Ako vám poloha, v ktorej spíte, kazí chrbticu? Päť populárnych štýlov spánku: TENTO je najhorší, okamžite sa ho vzdajte!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Korčuľovanie na umelom klzisku na Námestí SNP vo Zvolene
Korčuľovanie na umelom klzisku na Námestí SNP vo Zvolene
Správy
Ľudia mohli opäť v Hriňovej vytvoriť Medovníkové mesto
Ľudia mohli opäť v Hriňovej vytvoriť Medovníkové mesto
Správy
P. Rogoň po víťazstve nad Michalovcami
P. Rogoň po víťazstve nad Michalovcami
Hokej

Domáce správy

FOTO Opozícia ide do vývrtky:
Opozícia ide do vývrtky: Deň D, novelizovaný Trestný zákon začína platiť, TOTO sú nové trestné činy!
Domáce
Ilustračné foto
Varovanie pre vodičov: Na HP Donovaly a Šturec hrozí riziko padania skál a poľadovica
Domáce
Na snímke uprostred minister
Polícia hlási obrat: Podľa Šutaja Eštoka sa personálna situácia v zbore zlepšuje
Domáce
Vážna nehoda v Trnave: Hasiči zasahovali pri zrážke dvoch áut, jedno skončilo v kríkoch FOTO
Vážna nehoda v Trnave: Hasiči zasahovali pri zrážke dvoch áut, jedno skončilo v kríkoch FOTO
Regióny

Zahraničné

Pobrežná stráž zachránila južne
Krétu zaplavuje prílev migrantov: Pobrežná stráž zachránila ďalších 131 ľudí
Zahraničné
Ilustračné foto
Požiar v pražskom hosteli: Horieť začal matrac, evakuovali 60 osôb
Zahraničné
Nehoda autobusu na severe
Na severe Vietnamu sa prevrátil autobus: Zahynulo deväť ľudí
Zahraničné
Pri pobreží indonézskeho ostrova
Tragédia pri ostrove Padar: Výletná loď sa potopila, štyria Španieli sú nezvestní
Zahraničné

Prominenti

Miliónové investície Karlosa Vémolu:
Miliónové investície Karlosa Vémolu: Krátko pred zatknutím nakúpil 21 bytov!
Domáci prominenti
Odovzdávanie cien Slovenka roka,
Smutné Vianoce klaviristu Richarda Rikkona: Na štedrý večer mu zomrel milovaný otec
Domáci prominenti
Aféra, akú šoubiznis nezažil:
Aféra, akú šoubiznis nezažil: Už padli TRESTY... Známa kráska bola počas napadnutia TEHOTNÁ!
Domáci prominenti
Perry Bamonte
Hudobný svet v smútku: Zomrela hviezda (†65) rockovej kapely The Cure!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Bývalá letuška varuje po
Bývalá letuška varuje po 12 rokoch v oblakoch: TÝMTO jedlám sa v lietadle radšej vyhnite, inak vás čaká peklo
Zaujímavosti
Zázračný strom: Zasiahol ho
Zázračný strom: Zasiahol ho blesk, dnes vraj lieči ľudí
dromedar.sk
Sú vlajky z misie
Sú vlajky z misie Apollo 11 stále na Mesiaci? Je tam množstvo artefaktov: Pozrite sa, čím ho ľudstvo znečistilo!
Zaujímavosti
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Výber receptov
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Rady a tipy

Šport

VIDEO Ruský rodák a odchovanec Slovana: Pod Zobor prichádza bývalý reprezentant
VIDEO Ruský rodák a odchovanec Slovana: Pod Zobor prichádza bývalý reprezentant
Tipsport liga
Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Reprezentácia
VIDEO Po obhajcovi titulu dnes vyzvú Slovensko: Súboj Nemecka s USA rozhodli prvé dve tretiny
VIDEO Po obhajcovi titulu dnes vyzvú Slovensko: Súboj Nemecka s USA rozhodli prvé dve tretiny
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Česi neudržali vedenie s Kanadou: Obhajobu bronzu odštartovali divokou prestrelkou
VIDEO Česi neudržali vedenie s Kanadou: Obhajobu bronzu odštartovali divokou prestrelkou
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy

Kariéra a motivácia

Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Trendy na trhu práce
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Vyhorenie
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Veda a výskum
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
Veda a výskum
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Bezpečnosť
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Veda a výskum

Bývanie

8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princezná Diana ako dokonalá múza sviatočnej módy: Od zimných kostýmov, cez večerné róby až po sveter
Zahraničné celebrity
Princezná Diana ako dokonalá múza sviatočnej módy: Od zimných kostýmov, cez večerné róby až po sveter
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Opozícia ide do vývrtky:
Domáce
Opozícia ide do vývrtky: Deň D, novelizovaný Trestný zákon začína platiť, TOTO sú nové trestné činy!
Meteorológovia bijú na poplach:
Domáce
Meteorológovia bijú na poplach: Výlety na horách okamžite ZATRHNITE, očakávajú víchricu a ORKÁN!
Dopravná nehoda v Trnave.
Domáce
Vážna zrážka aút neďaleko Trnavy: Zasahovať museli HASIČI, zranení dostali prvú pomoc!
Tragédia pri Trnave: Ľubica
Domáce
Tragédia pri Trnave: Ľubica (55) dobodala Rudolfa (†61), tiekol alkohol a susedia už niečo tušili!

Ďalšie zo Zoznamu