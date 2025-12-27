Bývalá letuška varuje po 12 rokoch v oblakoch: TÝMTO jedlám sa v lietadle radšej vyhnite, inak vás čaká peklo

LONDÝN – Charlotte Crockerová (47) pracovala dlhé roky ako členka palubného personálu pre aerolinky Thomas Cook, Astraeus či Caledonian Airways. Precestovala svet od Karibiku až po Spojené štáty, no dnes sa venuje výcviku nových letušiek a stewardov, pričom kladie dôraz najmä na psychické zdravie v letectve. Práve ona teraz odhaľuje zákulisie palubného stravovania, ktoré mnohým cestujúcim môže spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy.
Podľa Charlotte funguje ľudské telo vo výške 35-tisíc stôp úplne inak než na zemi. Chuťové bunky sú otupené, a preto jedlo chutí mdlé. „Aby malo vôbec nejakú chuť, musí sa výrazne presoliť a dochutiť,“ vysvetľuje pre portál Metro. Práve preto sú palubné jedlá často plné soli, čo môže viesť k dehydratácii, opuchom a celkovému diskomfortu počas letu.
Určite nie alkohol
Ako letuška sa sama vyhýbala viacerým potravinám. Na palube zásadne nepila alkohol, pretože vo vzduchu dehydratuje oveľa viac než na zemi a jeho účinky sú silnejšie. Rovnako sa stránila sýtených nápojov, ktoré spôsobujú nafukovanie, a príliš slaných či štipľavých jedál, ktoré môžu podráždiť žalúdok. Veľké varovanie adresuje aj milovníkom ovocia a šalátov. „Ak nie sú v uzavretom balení, radšej ich nejedzte. V galérii je často chaos, jedlo sa pripravuje narýchlo a nie vždy je dôkladne umyté,“ priznáva bez okolkov.
Prezradila jednoduché pravidlo
Hoci otrava jedlom v lietadle je podľa nej skôr výnimkou, cestujúci by mali používať zdravý rozum. Sama si po čase uvedomila, že palubná strava jej nerobí dobre, a začala si nosiť vlastné jedlo. Najčastejšie siahala po instantných polievkach, čajoch, ovsených sušienkach či kašiach. Na dlhých letoch si dokonca brávala jednoduché šaláty v chladiacom boxe, ktoré zjedla približne v polovici cesty.
„Príprava jedla vopred je síce otrava, ale rozdiel v tom, ako sa po lete cítite, je obrovský,“ hovorí. Podľa nej platí jednoduché pravidlo – čím jednoduchšie a menej slané jedlo, tým lepšie pre telo. Ak sa teda chcete po pristátí vyhnúť nafúknutému bruchu, únave a nepríjemným pocitom, odborníčka radí: vynechajte alkohol, sýtené nápoje, presolené jedlá a buďte opatrní pri čerstvých potravinách. Vaše telo sa vám po lete poďakuje.