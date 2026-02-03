Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY s Epsteinovými dievčatami: Na zozname hostí bol aj slovenský premiér, píše sa v spisoch

BRATISLAVA - Spoločnosť sa momentálne stále spamätáva z rastúcich škandálov, ktorý máme vďaka spisom nebohého Jeffreyho Epsteina požehnane. Slovensko nie je výnimkou. Po prevalení stretnutí Miroslava Lajčáka s týmto americkým finančníkom prichádza nové znepokojujúce zistenie - tajná párty v Paríži, ktorý mala byť za účasti viacerých dievčat z východu Európy a Ruska. Jedna veta však poriadne mení situáciu.
Na tento detail v aktuálne zverejnených spisoch Jeffreyho Epsteina upozornil portál 360tka.sk.
E-mailová komunikácia pochádza od neznámej osoby a bola určená vtedajšej Epsteinovej asistentke Lesley Groffej. Má ísť o stretnutie v Paríži a e-mail začína zoznamom dievčat, ktoré sa majú na stretnutie dostaviť z Kyjeva, Moskvy a tiež z Bieloruska.
V maile sa tiež uvádza, že informácie z pasov jednotlivých dievčat a emailový kontakt dopošle v ďalšej komunikácii.
Hosť - Prime minister of Slovakia
Oveľa znepokojujúcejšia pasáž je však pod kolónkou Guests - hostia. Na šiestom mieste sa totiž uvádza "prime minister of Slovakia" - predseda vlády Slovenskej republiky.
E-mail pochádza zo 17. februára 2019, čo je obdobie, kedy bol pri moci terajší slovenský prezident Peter Pellegrini ako predseda vlády. Vo vláde mal tiež ministra zahraničných vecí a dnes už bývalého poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) Miroslava Lajčáka. O jeho stretnutiach s Epsteinom sa už písalo viac ako dosť.
Palác odmieta, že by bol Pellegrini v tom čase v Paríži
Hovorkyňa hlavy štátu sa už pre spomínaný portál vyjadrila. Odmietla, že by bol v tom čase Peter Pellegrini v Paríži, či už oficiálne alebo neoficiálne.
Portál pripomína, že aj v iných dokumentoch bol práve Miroslav Lajčák označený ako “Foreign Prime Minister". V tomto prípade by mohlo ísť o omyl alebo jednoduchý preklep. Lajčák sa pre portál zatiaľ nevyjadril, že sa na stretnutí v Paríži zúčastnil. Do týchto chvíľ však odmietol, že by sa s Epsteinom okrem stretnutí a správ zúčastňoval na akomkoľvek financovaní súkromných večierkov s neplnoletými dievčatami. Sám už skôr okomentoval, že sa za správy hanbí a keď si ich dnes číta, cíti sa "ako hlupák".
Na záver treba dodať, že Epsteinová asistentka Groffová je osoba, ktorú aj viaceré obete obvinili z pomáhania už nebohému finančníkovi v jeho plánoch s neplnoletými dievčatami.
Pellegrini bol v tom čase aj v Poľsku
Vtedajší premiér Peter Pellegrini bol počas 10. marca 2019 (čo je termín spomínaný aj v dokumente) v tom čase na stretnutí v Poľsku. Išlo o oslavy 20. a 15. výročiu rozširovania Severoatlantickej aliancie. Portálu Aktuality.sk sa však vraj podarilo overiť, že Peter Pellegrini sa v marci v Paríži nachádzal.