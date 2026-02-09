Neskutočná dráma: Mladej žene sa zasekla v hrdle lyžica! Prehltla ju a skončila na sále

BRUSEL - Zdalo sa to nemožné, kým sa to nestalo jej samej. Dvadsaťosemročná Belgičanka prehltla 17-centimetrovú lyžičku pri úplne bežnej situácii doma na gauči. Röntgenové snímky z nemocnice dnes lekári opisujú ako raritu.
Obyčajný večer, ktorý sa zmenil na nočnú moru
Reymy Amelinckxová, 28-ročná žena z mesta Rumst v Belgicko, sedela doma na pohovke a jedla jogurt. Aby mala voľné ruky na odpísanie správy, na chvíľu si vložila lyžičku do úst.
Vtom jej na kolená vyskočil pes – veľká vyžla maďarská menom Marley. Prudký pohyb spôsobil, že Reymy reflexívne zaklonila hlavu a v priebehu sekundy sa ocitla v panike, píše Mirror.
Dve možnosti a zlá voľba
„Lyžička mi uviazla v hrdle. Všetko sa odohralo tak rýchlo, že som mala len dve možnosti – buď sa zadusiť, alebo ju prehltnúť,“ opísala.
Rozhodla sa inštinktívne. Pocítila, ako 17-centimetrový kovový príbor hladko skĺzol do žalúdka. V tej chvíli ešte netušila, aký problém tým vznikol.
Hanba a odklad riešenia
Keď sa jej partner vrátil z práce, Reymy bola príliš zahanbená na to, aby mu povedala, čo sa stalo. Navonok sa tvárila, že je všetko v poriadku.
„Necítila som okamžite bolesť, tak som si hovorila, že to nejako prejde. Až neskôr mi došlo, že to je vážne,“ priznala.
Nemocnica a čakanie na zákrok
Po návšteve nemocnice jej lekári vysvetlili, že lyžička je príliš dlhá na to, aby prešla tráviacim traktom prirodzene. Jediným riešením bola gastroskopia, no na zákrok si musela počkať.
Noc plná strachu
„Bola to hrozná noc. Cítila som, ako sa lyžička hýbe, niekedy až medzi rebrami. Mala som nafukovanie, nevoľnosť a nemohla som jesť. Spať sa prakticky nedalo, každá poloha mi pripomínala, že mám v sebe kovový predmet,“ opisovala.
Odstránenie po dvoch dňoch
Dva dni po incidente lekári lyžičku odstránili gastroskopicky v lokálnej anestézii. Počas zákroku ju museli v žalúdku otáčať, čo spôsobilo mierne krvácanie zo sliznice.
„Nebolo to príjemné, ale pocit úľavy, keď lyžička konečne vyšla von, bol obrovský,“ povedala Reymy.
Bez trvalých následkov a s humorom
Po zákroku ju trápila bolesť hrdla, drobné krvácanie zo žalúdka a dočasná citlivosť trávenia. Trvalé poškodenie však neutrpela.
„Jediné, čo mi zostalo, je prezývka – dievča s lyžičkou,“ dodala s humorom.
Osudnú lyžičku si ponechala ako suvenír. Jej partner z nej vraj plánuje vytvoriť umelecký objekt, hoci zatiaľ netuší, aký.