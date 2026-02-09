Tínedžerka čelila pri schovávačke sexuálnemu útoku migranta: Trest od súdu jej nestačí, bojuje ďalej

LONDÝN - Devätnásťročná Britka, ktorá sa stala obeťou sexuálneho útoku, po vynesení rozsudku otvorene prehovorila o strachu aj úľave. Muž, ktorý ju napadol, skončil vo väzení na viac než štyri roky, no podľa obete to nestačí.
Útok počas noci v Hertfordshire
Abbie Johnsonová, dnes 19-ročná, sa stala terčom sexuálneho útoku v skorých ranných hodinách 3. mája minulého roka v meste Bishop's Stortford v grófstve Hertfordshire. Napadol ju Ahmadreza Khalafi, v tom čase 29-ročný muž.
K incidentu došlo približne o 2.50 ráno, keď bola mladá žena sama v kroví a hrala sa s priateľmi na schovávačku.
CCTV a rýchly zásah polície
Celý približne desaťminútový útok zachytil kamerový systém, ktorý v tom čase sledoval pracovník bezpečnostnej služby. Po tom, ako videl, čo sa deje, okamžite zalarmoval políciu. Páchateľa zadržali v priebehu niekoľkých minút.
Záznam bol neskôr prehratý aj na súde. Ukazoval, ako Khalafi sleduje obeť do krovia a následne ju napadne. Abbie Johnsonová sa rozhodla zábery nepozerať.
Nelegálny vstup do Británie
Khalafi prišiel do Spojeného kráľovstva nelegálne v júli 2024, ukrytý v nákladnom aute z Iránu. V krajine pôvodu pracoval ako vodič traktora. Po príchode býval v oblasti Thornbera Gardens v menšom trhovom meste.
Priznanie viny a rozsudok
Na prvý deň procesu 2. decembra sa Khalafi priznal k štyrom skutkom sexuálneho obťažovania. Následne bol vzatý do väzby až do vynesenia rozsudku.
Súd v St Albans Crown Court ho odsúdil na štyri a pol roka väzenia s trojročným rozšíreným dohľadom po prepustení. Zároveň dostal desaťročný zákaz priblíženia k obeti.
„Mám pocit, že som získala späť kontrolu“
Po rozsudku prehovorila Abbie Johnsonová v rozhovore pre GB News. Priznala, že trest výrazne prekročil jej očakávania.
„Cítim sa oveľa lepšie. Pôvodne sa hovorilo o približne 18 mesiacoch. To, že dostal štyri a pol roka a ešte tri roky dohľadu, je skvelé,“ povedala.
Zároveň opísala, aké náročné bolo znovu čeliť páchateľovi: „Vidieť muža, ktorý mi to urobil, a sledovať, ako sa tvári, že ho to mrzí, bolo strašne ťažké. Ale moment, keď ho odvádzali, bol pre mňa oslobodzujúci. Mala som pocit, že som si vzala späť kontrolu nad svojím životom.“
Volá po deportácii
Podľa Johnsonovej by sa cítila bezpečnejšie, keby bol Khalafi deportovaný. „Je mi hovorené, že niektoré veci sa nedajú zverejniť z bezpečnostných dôvodov. Ja sa však necítim bezpečne, keď je stále v tejto krajine. Toto je môj domov a verím, že by mal byť vyhostený,“ uviedla.
Priznala, že následky útoku ju budú sprevádzať dlhodobo: „Flashbacky nezmiznú. Ale dokázala som to. Bojovala som a dosiahla spravodlivosť.“
Slová matky a súdu
Matka obete Stacey Johnsonová v rovnakom médiu upozornila, že rodičia by mali byť ostražití: „Naše deti nie sú v bezpečí. Ak niekto príde do tejto krajiny a spácha zločin, mal by byť okamžite deportovaný.“
Sudca Jonathan Mann označil Khalafiho za „predátora“, ktorý zaútočil na zraniteľnú ženu. Zdôraznil, že pôvod ani kultúrne zázemie nemôžu ospravedlniť takéto správanie: „Každý vie, čo je správne a čo nie.“
Polícia a vláda reagujú
Detektív Adam Haines z Hertfordshire Police vyzdvihol odvahu obete a prácu vyšetrovateľov. Podľa predbežných správ predstavoval Khalafi vysoké riziko sexuálneho násilia voči ženám.
Hovorca Home Office uviedol, že vláda víta rozsudok a pripomenul, že všetci cudzinci odsúdení na trest odňatia slobody sú automaticky posudzovaní na deportáciu. Zároveň pripustil, že existujú výnimky, napríklad na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach alebo Ženevského dohovoru o utečencoch.
V roku končiacom sa októbrom 2025 Spojené kráľovstvo deportovalo 5 430 cudzích páchateľov, čo je medziročný nárast o 12 percent.