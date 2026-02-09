Teória veľkého tresku sa v súkromí pretavila do praxe: Rozvodová katastrofa a vzápätí... Fuh, divoká láska!

LOS ANGELES - Po rozvode, ktorý ju údajne skoro zabil emocionálne aj psychicky, je dnes mama, snúbenica a žena s príbehom, ktorý dáva nádej. Kaley Cuoco sa otvorila ako nikdy predtým a priznala, ako hlboko padla pri rozvode s Karlom Cookom pred pár rokmi.
Kaley Cuoco, ktorá si získala slávu ako Penny v Teórii veľkého tresku a neskôr ako hviezda seriálu Letuška, priniesla v najnovšej epizóde The Drew Barrymore Show jednu z najšokujúcejších osobných výpovedí sezóny.
V roku 2022 sa rozpadlo jej druhé manželstvo s Karlom Cookom – vzťah, ktorý vyzeral ako romantický hollywoodsky film. Ale čo bolo za kamerou? Manželstvo končilo tvrdým rozhodnutím o rozchode a rozvod bol podľa nej emocionálne devastujúci, aj keď pri ňom „nebola žiadna nenávisť“. Kaley sa dostala do hlbokej depresie a verila, že môže na bolesť zlomeného srdca zomrieť. Vrchol jej krízy prišiel v deň premiéry druhej série Letušky. Jej tím ju musel údajne fyzicky zodvihnúť zo zeme a obliecť, aby sa vôbec dostala na červený koberec. To je scéna, ktorú by väčšina hviezd radšej utajila, ale Kaley ju pred kamerami opísala bez cenzúry.
Len tri týždne po tom, čo bola na dne, sa jej život obrátil o 180°. Kaley sa stretla s hercom Tomom Pelphreym na premiére iného seriálu a povedala iba: „Je to ako keď sa svet zastaví a vráti ti dych.“ Podľa zdrojov z jej okolia to bolo okamžité ľúbostné vzplanutie — láska od prvej vety, od prvého dotyku. „Nechcela som deti, ale potom prišiel on“, povedala Kaley, ktorá sa do vzťahu s Tomom vrhla celá a po hlave. „V okamihu som vedela, že to chcem – JEHO a rodinu s ním.“ A v marci 2023 sa im narodila dcérka Matilda.
Keď však Kaley povedala Drew Barrymore, že najprv si myslela, že už nikdy nechce byť vydatá ani mať deti, diváci zostali v šoku — a potom nasledovala ešte väčšia bomba: „Niekedy jednoducho zmeníš názor. A to je v poriadku.“ V auguste 2024 Kaley oficiálne prijala od Toma snubný prsteň.
