Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko

AUSTRÁLIA - Má 65 rokov, vypracované brušné svaly a energiu, ktorú by jej mohli závidieť aj o polovicu mladšie ženy. Austrálska babička Lesley Maxwellová tvrdí, že je v najlepšej forme svojho života – a otvorene hovorí o tom, čo stojí za jej premenou.

Babička Lesley Maxwellová má také vypracované brušné svalstvo, že jej môžu všetci iba závidieť. Aktívna Austrálčanka miluje cvičenie so svojou dvadsaťročnou vnučkou Tiou Christofiovou a obidve často dostávajú koketné správy od mladých mužov. Lesley vyzerá v súčasnosti lepšie ako kedykoľvek predtým a prezrádza jedinú zmenu, ktorá jej posunula výkon na vyššiu úroveň: dopriava si jedlá bohaté na bielkoviny a tuky.

Čo je kľúčom jej úspechu?

Očividne to funguje, pretože minulý mesiac ukázala fanúšikom svoju silu vo videu, v ktorom zdokumentovala sériu cvikov a svoje vypracované telo predvádzala v žiarivo ružových bikinách. „Tento rok som zmenila stravu na Carnivore Plus. Pre ženy je to lepšie ako tradičná carnivore diéta,“ povedala pre Need To Know.

„A potom som trochu pritvrdila v tréningu. Bola som ohromená výsledkami drobných úprav v strave a miernej zmeny tréningu. Samozrejme, že moje telo zareagovalo a chcela som sa o túto metódu podeliť s ostatnými, ktorí si chcú zlepšiť svoju postavu a zdravie. „Revenge body má skôr inšpirovať, aby sme nepočúvali tých, ktorí neveria, že môžeme byť štíhle a silné v každom veku. Mnoho ľudí tiež odmieta podľahnúť procesu starnutia. A my nemusíme. Cítim sa bez veku a v najlepšej forme svojho života.“ Pri opise svojej diéty Carnivore Plus uviedla, že ide o inteligentnejšiu, na ženy zameranú verziu pôvodnej diéty s vysokým obsahom bielkovín, menšími jedlami, ktoré sa ľahšie trávia a pomáhajú rozvíjať a udržiavať svalový tonus.

Lekári ho VAROVALI, dnes je fit ako nikdy predtým: Má 71 rokov, no vyzerá a žije ako tridsiatnik! TOTO mu zmenilo život Prečítajte si tiež

Lekári ho VAROVALI, dnes je fit ako nikdy predtým: Má 71 rokov, no vyzerá a žije ako tridsiatnik! TOTO mu zmenilo život

„Namiesto dlhých pôstov odporúčam jesť pravidelnejšie. Udrží to ženy silné, štíhle a plné energie bez extrémov. Denne potrebujeme asi dva gramy bielkovín na kilogram ideálnej hmotnosti. Pre mňa je to viac ako sto gramov denne, takže mám štyri až päť jedál, z ktorých každé obsahuje 20 až 25 gramov kompletných bielkovín. Nie je možné, aby som to všetko zjedla naraz v jednom alebo dvoch jedlách.“

Na otázku, či je dnes vo forme viac ak o kedysi, odpovedala, že o tom niet pochýb. „Cítim sa teraz mladšia ako v štyridsiatke. Môžeme si vybudovať mladšie telo tým, ako trénujeme a čo jeme. Som toho dôkazom. Zameriavam sa najmä na silový tréning, pretože ho milujem z fyzických aj mentálnych dôvodov. Je to najlepší spôsob, ako si vybudovať mladšie telo.“ Lesley tvrdí, že neexistuje žiadne rýchle riešenie, ako vyzerať skvelo, ale verí, že jedinou cestou k „revenge body“ je odhodlanie a pravidelné cvičenie. „Kiežby som vám mohla dať zázračný trik, ale verte mi, tento životný štýl si zamilujete. Tréning môže mať magický vplyv na našu náladu a v posilňovni je veľa podobne zmýšľajúcich ľudí. Nikdy neviete, koho tam stretnete!“

