PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
USA - Len 4,3 svetelných rokov od Zeme, pri hviezde Alpha Centauri A (najbližšej a najpodobnejšej nášmu Slnku), zachytil Vesmírny teleskop Jamesa Webba (JWST) známky obrieho plynného obra. Hoci objav ešte nie je potvrdený, vzbudzuje obrovský záujem: planéta sa nachádza v oblasti, kde by teploty mohli byť vhodné pre život, čo nápadne pripomína filmovú Pandoru zo ságy Avatar.

Len 4,3 svetelných rokov od Zeme žiari Alpha Centauri A, naša Slnku najbližšia a najpodobnejšia hviezda. Vo filmovej ságe Avatar je jej systém domovom Pandory – žiariaceho mesiaca, ktorý obieha planétu podobnú Jupiteru. Hoci je film čistá fikcia, realita sa k nej nápadne približuje.

Astronómovia pracujúci s Vesmírnym teleskopom Jamesa Webba (JWST) totiž zachytili známky plynného obra obiehajúceho hviezdu Alpha Centauri A. Nachádza sa v oblasti, kde by teploty mohli byť vhodné pre život. Objav ešte nie je stopercentne potvrdený, ale už teraz vzbudzuje obrovský záujem, informuje BBC.

Nová planéta v nedohľadne?

Charles Beichman z Caltechu a NASA Jet Propulsion Laboratory predpokladá, že takýto plynný obor by mal mať pravdepodobne svoje vlastné mesiace. Systém Alpha Centauri (Alpha Centauri A a B spolu s Proximou Centauri) patrí k najjasnejším na nočnej oblohe, píše BBC.

Lov na planéty v tejto oblasti si vyžaduje špeciálne postupy, keďže gravitačné pôsobenie hviezd ruší bežné metódy a ich oslnivý jas prekrýva slabšie objekty. JWST poskytol kľúčové výhody: mimoriadne citlivý infračervený prístroj a špeciálne masky, ktoré dokážu potlačiť svetlo hviezdy. Tím zachytil prvý signál pred rokom.

Dnes sa však planéta nachádza v časti obežnej dráhy, kde ju teleskop nevidí, preto zostáva len kandidátom. Predbežné údaje naznačujú, že ide o plynného obra s hmotnosťou podobnou Saturnu, veľkosťou Jupitera a možno aj s prstencami. Teploty sa pohybujú okolo $-40$ až $-45$ stupňov Celzia (mínus 40 až mínus 50 stupňov Fahrenheita), no výstredná dráha by ju mohla občas priviesť bližšie k hviezde.

Ideálne miesto pre život?

Plynný obor nie je ideálnym miestom pre život, no jeho mesiace môžu ponúknuť pevnú pôdu alebo oceány. Astronómka Mary Anne Limbach z University of Michigan predpokladá, že okolo takejto planéty vznikli mesiace bežne, dokonca aj také veľké ako Mars. Takéto telesá by mohli ponúknuť podmienky vhodné pre život – podobne ako Jupiterova Európa alebo Saturnov Titan. David Kipping z Columbia University vidí reálnejšiu možnosť v mesiaci veľkosti Titanu, no upozorňuje, že pre udržanie atmosféry a života by bol potrebný nezvyčajne veľký mesiac v obývateľnej zóne.

Potvrdenie zatiaľ nie je

Mesiac podobný filmovej Pandore by vznikol len pri výnimočne priaznivej zhode okolností. Limbach upozorňuje, že vedci zatiaľ nemajú potvrdený žiadny mesiac mimo našej sústavy a rovnako stále chýba definitívny dôkaz o existencii tohto plynného obra. Tím preto čaká na ďalšie pozorovania. Aj bez úplného potvrdenia ide o mimoriadne zaujímavú správu. V našom kozmickom susedstve, len pár svetelných rokov od Zeme, sa môže nachádzať obrovská planéta s potenciálom pre mesiace – a možno aj pre život.

