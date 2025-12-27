PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!

USA - Len 4,3 svetelných rokov od Zeme, pri hviezde Alpha Centauri A (najbližšej a najpodobnejšej nášmu Slnku), zachytil Vesmírny teleskop Jamesa Webba (JWST) známky obrieho plynného obra. Hoci objav ešte nie je potvrdený, vzbudzuje obrovský záujem: planéta sa nachádza v oblasti, kde by teploty mohli byť vhodné pre život, čo nápadne pripomína filmovú Pandoru zo ságy Avatar.
Len 4,3 svetelných rokov od Zeme žiari Alpha Centauri A, naša Slnku najbližšia a najpodobnejšia hviezda. Vo filmovej ságe Avatar je jej systém domovom Pandory – žiariaceho mesiaca, ktorý obieha planétu podobnú Jupiteru. Hoci je film čistá fikcia, realita sa k nej nápadne približuje.
Astronómovia pracujúci s Vesmírnym teleskopom Jamesa Webba (JWST) totiž zachytili známky plynného obra obiehajúceho hviezdu Alpha Centauri A. Nachádza sa v oblasti, kde by teploty mohli byť vhodné pre život. Objav ešte nie je stopercentne potvrdený, ale už teraz vzbudzuje obrovský záujem, informuje BBC.
Nová planéta v nedohľadne?
Charles Beichman z Caltechu a NASA Jet Propulsion Laboratory predpokladá, že takýto plynný obor by mal mať pravdepodobne svoje vlastné mesiace. Systém Alpha Centauri (Alpha Centauri A a B spolu s Proximou Centauri) patrí k najjasnejším na nočnej oblohe, píše BBC.
Mars opäť PREKVAPUJE! NASA zaznamenala dôkazy o tajomnom jave: Nález vyvolal VLNU otázok a napätia
Lov na planéty v tejto oblasti si vyžaduje špeciálne postupy, keďže gravitačné pôsobenie hviezd ruší bežné metódy a ich oslnivý jas prekrýva slabšie objekty. JWST poskytol kľúčové výhody: mimoriadne citlivý infračervený prístroj a špeciálne masky, ktoré dokážu potlačiť svetlo hviezdy. Tím zachytil prvý signál pred rokom.
Dnes sa však planéta nachádza v časti obežnej dráhy, kde ju teleskop nevidí, preto zostáva len kandidátom. Predbežné údaje naznačujú, že ide o plynného obra s hmotnosťou podobnou Saturnu, veľkosťou Jupitera a možno aj s prstencami. Teploty sa pohybujú okolo $-40$ až $-45$ stupňov Celzia (mínus 40 až mínus 50 stupňov Fahrenheita), no výstredná dráha by ju mohla občas priviesť bližšie k hviezde.
Ideálne miesto pre život?
Plynný obor nie je ideálnym miestom pre život, no jeho mesiace môžu ponúknuť pevnú pôdu alebo oceány. Astronómka Mary Anne Limbach z University of Michigan predpokladá, že okolo takejto planéty vznikli mesiace bežne, dokonca aj také veľké ako Mars. Takéto telesá by mohli ponúknuť podmienky vhodné pre život – podobne ako Jupiterova Európa alebo Saturnov Titan. David Kipping z Columbia University vidí reálnejšiu možnosť v mesiaci veľkosti Titanu, no upozorňuje, že pre udržanie atmosféry a života by bol potrebný nezvyčajne veľký mesiac v obývateľnej zóne.
ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ?
Potvrdenie zatiaľ nie je
Mesiac podobný filmovej Pandore by vznikol len pri výnimočne priaznivej zhode okolností. Limbach upozorňuje, že vedci zatiaľ nemajú potvrdený žiadny mesiac mimo našej sústavy a rovnako stále chýba definitívny dôkaz o existencii tohto plynného obra. Tím preto čaká na ďalšie pozorovania. Aj bez úplného potvrdenia ide o mimoriadne zaujímavú správu. V našom kozmickom susedstve, len pár svetelných rokov od Zeme, sa môže nachádzať obrovská planéta s potenciálom pre mesiace – a možno aj pre život.