NIKDY ho nepodceňujte! Ten najzbytočnejší prst je skutočne potrebný: Má KĽÚČOVÚ funkciu

Vyzerá nenápadne a často ho považujeme za zbytočný, no malíček na nohe má v ľudskom tele dôležitú funkciu. Odborníci upozorňujú, že pomáha udržiavať rovnováhu, správnu chôdzu a aj odraz pri pohybe a jeho strata môže viesť k problémom s držaním tela, či zvýšenému riziku pádov.
Prsty na nohách využívali naši predkovia najmä na zachytávanie konárov stromov a my si ich väčšinou všimneme len vtedy, keď si ich udrieme alebo vystavíme pohľadom v sandáloch. Strata schopnosti uchopovať konáre pôsobí ako krok späť, najmä keď si predstavíme, o čo zábavnejšie by bolo dochádzať do práce ako Tarzan. Kratšie a zavalitejšie prsty, ktoré dnes máme, nám však prinášajú viacero výhod, vrátane pomoci pri behu.
V roku 2009 vedci testovali efektivitu rôznych dĺžok prstov na nohách u ľudí a zistili, že jedinci s dlhšími prstami museli pri behu vynakladať oveľa viac energie. Naznačuje to skutočnosť, že menšie prsty sú pre nás, dvojnohých chodcov, výhodou. Iná štúdia však uvádza, že šprintéri mávajú dlhšie prsty na nohách, čo im poskytuje krátkodobú rýchlostnú výhodu výmenou za vyšší energetický výdaj. A aj malíček, ktorý vyzerá ako vážny kandidát na najzbytočnejší výbežok ľudského tela, má svoju funkciu a plní ju dobre. Hoci všetky prsty na nohách pomáhajú udržiavať rovnováhu a pohyb vpred, práve tento prst, niekedy označovaný ako „malé prasiatko“, má prekvapivo dôležité poslanie.
Niektorí ľudia sa rodia bez malíčka
„Jeho úlohou je zabezpečovať rovnováhu a odraz,“ povedal podiater Bruce Pinker zo spoločnosti Progressive Foot Care pre How Stuff Works. „Pri kroku sa chodidlo v rámci normálnej biomechaniky pohybuje z vonkajšej strany smerom dovnútra. Kráčame ako keby na trojnožke, ktorú tvoria kĺb palca, kĺb piateho prsta a päta,“ vysvetlil Dr. Wenjay Sung, ošetrujúci lekár z White Memorial Medical Group pre PopSci. „Ak odstránite jednu časť tejto trojnožky, stratíte rovnováhu.“ Ľudia sa, samozrejme, môžu narodiť bez malíčka na nohe alebo o neho prídu neskôr v dôsledku choroby, či úrazu a dokážu sa bez neho prispôsobiť. Môže to však viesť k zmene chôdze alebo dokonca k pádom spôsobeným poruchou rovnováhy. Preto si zaslúžia prsty na nohách aspoň trochu uznania.