DRÁMA v Egypte: Alinka (3) sa takmer utopila, pri živote ju držia len prístroje! Rodina je zdrvená

HURGHADA - Dovolenka v Egypte sa pre túto mladú rodinu stala čistou katastrofou. Len trojročné dievčatko sa v jednom z bazénov začalo náhle topiť. Záchranári ju síce previezli do nemocnice, ale boj o život ani zďaleka ešte nevyhrala. Teraz dýcha cez prístroje.
Malá Alinka Syrotiuková (3) mala prežiť pekné chvíle v Egypte so svojimi rodičmi. Spoločný relax a zábava sa ale zmenili na boj o život. Dievčatko z poľskej Jablonny sa začalo v jednom z hotelových bazénov náhle topiť. Informuje o tom Nadácia Siepomaga.
Incident sa odohral v bazéne
Incident sa odohral v známom letovisku Hurghada, ktoré sa pre svoju polohu teší prílevu turistov počas celého roka. Dievčatko sa z vody podarilo vytiahnuť, ale nedýchalo. Privolané záchranné zložky previezli Alinku do nemocnice, kde ju museli napojiť na umelú ventiláciu.
"Našu malú dcérku previezli do nemocnice bez známok života...Skoro som o ňu prišla, ale resuscitácia bola našťastie úspešná. Lekári však stále bojujú o je život," vyjadrila sa matka Alinky.
Dievča malo v bazéne vdýchnuť vodu a utrpelo vážne poškodenie pľúc. Okrem toho nastala aj zástava srdca a pľúcne krvácanie. Prerušenie prísunu kyslíka v organizme mohlo ovplyvniť funkciu mozgu.
"Vôbec netušíme, aká dlhá cesta nás ešte čaká. Liečba v zahraničí, návrat do Poľska, rehabilitácie a ďalšie vyšetrenia nás budú stáť veľa peňazí. Želám si len, aby nám dcérka vrátila zdravá domov," hovorila matka ešte z Hurghady. Pre Alinku bola na internete spustená dobrovoľná zbierka.
"Stále sme z toho všetkého zdrvení. Nechápeme, ako sa to mohlo stať. Život našej dcérky je to najcennejšie na svete," dodali obidvaja rodičia na záver.
Už je v Poľsku
Podľa správ z 9. februára už Alinku previezli do nemocnice v Poľsku, no naďalej sa nachádza v kritickom stave. "Milí priatelia, radi by sme vám oznámili, že naša malá Alinka už bola hospitalizovaná v nemocnici v Poľsku. Je v kritickom stave. Toto sú najhoršie chvíle nášho života...Žiaľ, nemáme žiadne ďalšie informácie. Lekári bojujú o život našej dcéry a my sa modlíme, aby táto nočná mora konečne skončila," napísala matka.