Režisér Mišík o nakrúcaní so slávnymi hercami: Na pľaci sa dostával do konfliktu! Dôvod...?

BRATISLAVA - Je to "švihák"! Hovoríme o režisérovi Braňovi Mišíkovi, ktorý je aj autorom námetu a spoluscenáristom komédie Šviháci. Film sľubuje nielen zábavu...

Braňo Mišík, ktorý stojí aj za kinohitom Nikdy nehovor nikdy, si po premiére filmu Šviháci vydýchlo a konečne mu po dlhých mesiacoch práce padol kameň zo srdca. „Samozrejme, že keď je film hotový, tak to človek môže vypustiť z hlavy a akoby sa uzavrel veľký cyklus, kde je na začiatku myšlienka a na konci zasadenie posledných titulkov. A za túto fázu som rád… ale tá najdôležitejšia fáza, kedy to príde do kín, aby diváci o tom vedeli, aby sa prišli pozrieť, tá je ešte pred nami,“ priznal známy režisér.

Mišík netají, že primárny cieľ je – zábava. No zároveň hovorí aj o niečom, čo v komédiách často chýba: aby film v divákovi zanechal stopu aj po odchode zo sály. „Mali by sa primárne zabaviť. Je to akoby komplikovaná životná situácia o nevere vyrozprávaná uvoľneným humorným spôsobom. Čiže aj sa zasmejú, ale mali by byť na konci aj dojatí… ale nie v zmysle, že by plakali, ale istá katarzia nejakého pocitu... systém odpustenia.“

Nakrúcanie komédie Šviháci prebiehalo v krásnom prostredí kúpeľného hotela Thermia Palace, ktorý filmu dodal skvelú, autentickú atmosféru . A Mišík priznal, že práve legendárny hotel mal v hlave už dávno pred samotným nakrúcaním a mnohé situácie písal "na mieru". „Mnoho situácií som dával na tento hotel bez toho, aby by som vedel, že nám to tu dovolia robiť. A keď som prvýkrát prišiel a sedel som aj s pánom riaditeľom, tak hovorím – nechajte nás to urobiť a ja to urobím tak, že budete mať pamiatku, ktorá sa možno dlho nezopakuje,“ prezradil Mišík, ktorému učaroval nielen hotel, ale aj samotné mesto. „Kulisy hotela aj Piešťany majú také čaro, ktoré nemá pre mňa ani Bratislava. Mesto si zachovalo špecifickú malomestskú kúpeľnú atmosféru.“ No a aký je Braňo Mišík na pľaci? Odpúšťa alebo sa vie aj poriadne rozčertiť?

Režisér Mišík o nakrúcaní so slávnymi hercami: Na pľaci sa dostával do konfliktu! Dôvod...? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

