Robíte aj vy TÚTO chybu pri pití vody? Koledujete si o VÁŽNE zdravotné problémy

LIVERPOOL - Všetci vieme, že pitný režim je dôležitý. Voda hydratuje organizmus, chráni obličky, udržiava zdravú pokožku, reguluje telesnú teplotu a pomáha tráveniu. Najnovšie výskumy však ukazujú, že význam vody pre naše zdravie je ešte väčší, než sa doteraz predpokladalo.
Vedci z Liverpool John Moores University zistili, že ľudia, ktorí nepijú dostatok tekutín, majú vyššiu hladinu stresového hormónu kortizolu. A to aj napriek tomu, že necítia väčší smäd ako tí, ktorí odporúčané množstvo vody dodržujú. Štúdia, ktorú spomína The Sun, porovnávala 16 ľudí, ktorí denne vypili menej ako 1,5 litra vody, s rovnakým počtom účastníkov, ktorí spĺňali odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín – teda 2,5 litra pre mužov a 2 litre pre ženy.
Počas týždňa vedci sledovali ich hydratáciu pomocou moču a krvných testov. Následne všetkých účastníkov vystavili stresovej skúške – improvizovanému pracovnému pohovoru a náročnej matematickej úlohe pred „komisiou“ v bielych plášťoch.
Kortizol stúpol až o polovicu
Výsledky ukázali, že hladina kortizolu bola u dehydrovaných účastníkov o viac ako 50 % vyššia. Zaujímavé je, že úroveň úzkosti či zrýchlený tep sa nelíšili – rozdiel bol len v samotnom hormóne. „Vieme, že nízky denný príjem tekutín vedie k dehydratácii. To, čo sme nevedeli, bolo, že pri vystavení stresu majú takíto ľudia aj výraznejšiu hormonálnu reakciu,“ vysvetlil profesor Neil Walsh zo školy športových a pohybových vied na LJMU. Podľa neho zvýšená hladina kortizolu môže z dlhodobého hľadiska prispieť k priberaniu, cukrovke, srdcovým chorobám, oslabenej imunite a dokonca k depresiám.
Ako rozpoznať skrytú dehydratáciu
Odborníci pripomínajú, že pocit smädu nie je spoľahlivým ukazovateľom. „Kým sa cítime smädní, stratili sme už približne liter tekutín,“ upozorňuje britská lekárka Helen Wall. Medzi nenápadné príznaky dehydratácie patria:
- bolesti hlavy
- závraty
- zlá nálada
- suchá pokožka
- svalové kŕče
- zápcha
- potravinové chute
- strata pamäti
- tmavý moč či zapadnuté oči
Ak sa dehydratácia prehliada dlhodobo, môže spôsobiť závažné zdravotné problémy – od obličkových kameňov, infekcií močových ciest a zlyhania obličiek, až po poškodenie mozgu či hypovolemický šok, keď organizmus nemá dostatok krvi na zásobenie orgánov.
Koľko piť a na čo si dať pozor
Britský zdravotnícky systém odporúča dospelým vypiť denne 6 až 8 pohárov tekutín, čo predstavuje približne 1,5 až 2 litre. Potreba vody však rastie pri horúčavách, zvýšenej fyzickej aktivite, počas tehotenstva či dojčenia alebo pri chorobe. Odborníci zároveň upozorňujú, že ani prehnaná hydratácia nie je zdravá. Nadmerný príjem tekutín môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie či opuch mozgu, čo vedie k vážnym zdravotným komplikáciám.
Profesor Walsh dodáva, že dodržiavanie odporúčaného pitného režimu môže byť jednoduchým spôsobom, ako zvládať každodenné stresové situácie – od dopravných zápch až po pracovné prezentácie.