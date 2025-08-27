Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Dovolenka HRÔZY: V hoteli vypukla salmonelová epidémia! OTRASNÁ reakcia vedenia

LA MANGA – To, čo malo byť vysnívanou dovolenkou pri mori, sa pre stovky dovolenkárov zmenilo na hotové peklo. V luxusnom štvorzhviezdičkovom hoteli Izan Cavanna v populárnom španielskom letovisku La Manga vypukla rozsiahla epidémia, ktorá poslala desiatky hostí vrátane bábätka do nemocnice.

Podľa regionálnych zdravotníkov sa nakazilo viac než 100 z približne 800 hostí, pričom až 47 z nich muselo vyhľadať pohotovosť. Deväť pacientov, medzi nimi aj deti, ostalo hospitalizovaných v nemocnici Santa Lucía v Cartagene. Na mieste musela byť dokonca zriadená polná nemocnica po tom, čo hostia začali masovo trpieť nevoľnosťami, vracaním a hnačkami. Niektorých turistov museli napojiť na infúzie priamo v hotelových izbách či na chodbách. Prvé testy naznačujú, že ide o otravu salmonelou, vyšetrovanie však pokračuje.

Hotelová kuchyňa bola nariadením hygienikov okamžite uzavretá a musí prejsť kompletnou dezinfekciou, informuje The Sun. Podľa svedkov mali problémy začať po jedlách podávaných v hotelovom bufete – spomína sa ryba aj cestoviny plnené špenátom. Jedným z najvážnejších prípadov je žena v ôsmom mesiaci tehotenstva, ktorú po ťažkej otrave museli hospitalizovať. Jej rozhorčený partner opísal, že hotel sa o nich vôbec nezaujímal: „Volal som na recepciu, nikto nedvíhal. Moja žena ležala v nemocnici a hotel sa ani neozval. Všetky naše veci pritom ostali na izbe,“ napísal nahnevaný dovolenkár.

Šváby v kúpeľni

Rozčarovaní turisti zaplavili internet sťažnosťami. Hotel, ktorý sa prezentuje ako štvorhviezdičkový rezort, označili za „predražený, zastaraný a so strašnou kuchyňou“. Niektorí opísali svoje skúsenosti ako „hororový film“, iní sa sťažovali na šváby v kúpeľni či neochotný personál. „Podávali mi rozmrazeného hejka s hranolkami, ktoré plávali vo vode. Na štyri hviezdičky je to hanba,“ uviedol jeden z hostí. Ďalší dodal: „Izby vyzerajú ako z 70. rokov – ale nie v retro štýle, skôr ako z hororu.“

 

🏖️ 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐈𝐳𝐚́𝐧 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐞 𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐞𝐧̃𝐚𝐬… ✨ Acceso directo a Playa Cavanna 🌊 Mar Menor a tus pies ☀️...

Posted by Hotel Izán Cavanna on Monday, August 25, 2025

Šokujúce je, že prichádzajúci dovolenkári v nedeľu neboli o problémoch vôbec informovaní a stihli sa ešte najesť v bufete predtým, ako ho hygienici uzavreli. Mnohé rodiny preto hotel okamžite opustili a podali oficiálne sťažnosti.

Otrasná reakcia hotela

Salmonelová infekcia sa prejavuje hnačkou, horúčkou a kŕčmi v bruchu v priebehu niekoľkých hodín až dní od nakazenia. Ochorenie zvyčajne trvá niekoľko dní, no v ťažkých prípadoch môže viesť k dehydratácii, krvavým hnačkám a dokonca až k ohrozeniu života. Zatiaľ čo desiatky hostí trpeli v nemocniciach, hotel na svojich sociálnych sieťach namiesto ospravedlnenia či vysvetlenia propagoval koktaily a mojito. To vyvolalo ešte väčší hnev hostí. Dodnes hotel nevydal oficiálne stanovisko k celej kauze.

