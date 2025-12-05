Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Obrovský zásah v Sobranciach! Kriminalisti odhalili tajnú tabakovú fabriku za 400-tisíc eur: Zadržali dvoch mužov

ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach Zobraziť galériu (5)
ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach (Zdroj: Finančná správa SR)
© Zoznam/ © Zoznam/
TS

BRATISLAVA – Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) počas akcie dňa 4. – 5. decembra 2025 odhalili ďalšiu nelegálnu linku. V priemyselnej budove v Sobranciach zaistili kompletnú profesionálnu linku na spracovanie tabaku v hodnote približne 400. 000 eur, zadržané boli aj 2 osoby.

Nelegálna linka na spracovanie tabaku bola určená na veľkokapacitné spracovanie tabakovej suroviny na tabak, ktorý bol následne bližšie nešpecifikovanou organizovanou skupinou použitý na páchanie trestnej činnosti a to na nelegálnu výrobu cigariet.

ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach
Zobraziť galériu (5)
ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach  (Zdroj: Finančná správa SR)

Linka pozostávala z rôznych súčastí určených na rezanie tabaku, jeho následné sušenie a fermentovanie. Jednalo sa o nové, profesionálne a originálne zariadenie určené na spracovanie tabaku. Hodnota zaistenej linky na spracovanie tabaku bola predbežne vyčíslená na sumu 400.000 eur. Tabak a tabakové výrobky zaistené neboli.

ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach
Zobraziť galériu (5)
ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach  (Zdroj: Finančná správa SR)

Podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku bolo začaté trestné stíhanie pre prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa ustanovenia § 253 ods. 2 Trestného zákona. V rámci realizácie boli zadržané 2 osoby. V prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody do 2 rokov.

ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach
Zobraziť galériu (5)
ďalšia odhalená nelegálna linka na spracovanie tabaku v Sobranciach  (Zdroj: Finančná správa SR)

Týmto konaním mohli byť ohrozené fiškálne záujmy Európskej únie, Slovenskej Republiky a ekonomická bezpečnosť krajiny. Tento typ trestnej činnosti predstavuje vysoký únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Od 1. januára do 30. novembra 2025 bol pri odhalených nelegálnych výrobniach cigariet zaistený tabak, tabakové výrobky a iný tovar a zariadenia za 61 651 462 eur, z čoho takmer 50 000 000 eur predstavuje spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov.

Viac o téme: ZadržanieTabakSobranceFinančná správa SRNelegálna linka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej
Nelegálne výrobne cigariet miznú z mapy! Finančná správa odhaľuje rekordné čísla
Domáce
Eurokomisia spúšťa rozsiahly balík:
Eurokomisia spúšťa rozsiahly balík: Cieľom je plne integrovať finančné trhy EÚ
Zahraničné
Prokurátor navrhuje pre Jozefa
Prokurátor navrhuje pre Jozefa Brhela v kauze Mýtnik bezpodmienečný trest
Domáce
undefined
Finančná správa dosiahla historicky najvyšší výber daní a rekordnú efektivitu kontrol
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na Bratislavskom hrade predstavili vernú kópiu náhrdelníka Marie Antoinetty
Na Bratislavskom hrade predstavili vernú kópiu náhrdelníka Marie Antoinetty
Cestovanie
Desivý pohľad! Dokaličená dcéra Vittekovej: Preboha, veď je samá modrina
Desivý pohľad! Dokaličená dcéra Vittekovej: Preboha, veď je samá modrina
Prominenti
Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok
Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok
Prominenti

Domáce správy

FOTO Meteorológovia varujú pred hustou
Meteorológovia varujú pred hustou hmlou na celom Slovensku: Dohľadnosť môže klesnúť len na 50 až 200 metrov
Domáce
Deti v centrách majú
Deti v centrách majú na celodennú stravu menej ako tri eurá denne: Poslankyne PS žiadajú okamžité zvýšenie o 50 %
Domáce
FOTO Slovensko podpísalo rámcovú zmluvu
Slovensko podpísalo rámcovú zmluvu na muníciu za 58 miliárd eur! O dodávky sa postará ZVS Holding
Domáce
Komplikácie pri obnove chodníka na Ďumbierskej: Banská Bystrica hlási zdržanie a výmenu osvetlenia
Komplikácie pri obnove chodníka na Ďumbierskej: Banská Bystrica hlási zdržanie a výmenu osvetlenia
Banská Bystrica

Zahraničné

Saudi raňajkujú na terase
V Saudskej Arábii čiastočne uvoľnili zákaz predaja alkoholu
dromedar.sk
Grécko zasiahli extrémne búrky:
Grécko zasiahli extrémne búrky: Atény zatvorili školy, ulice zaplavilo a doprava úplne skolabovala
Zahraničné
Unikol šokujúci rozhovor: Európski
Unikol šokujúci rozhovor: Európski lídri hovoria o zrade Trumpa! Nesmieme nechať Zelenského v štichu
Zahraničné
POPLACH vo Francúzsku: Nad
POPLACH vo Francúzsku: Nad základňou jadrových ponoriek sa objavilo päť dronov!
Zahraničné

Prominenti

Kim Cattrall s manželom
Náruživá Samantha (69) zo Sexu v meste sa vydala: Manžel je od nej o 14 rokov mladší!
Zahraniční prominenti
Čoskoro budú traja!
Nečakané prekvapenie: Slovenská speváčka je TEHOTNÁ... Prvé FOTO s bruškom
Domáci prominenti
Skúška muzikálu Rómeo a
Desivý pohľad! Dokaličená dcéra Vittekovej: Preboha, veď je samá modrina
Domáci prominenti
Kris Jenner
Vylepšená Kris Jenner (70) šokuje priznaním: Toto je JEDINÁ VEC na mojej tvári, ktorá je REÁLNA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žiadne hračky, žiadne sladkosti
Žiadne hračky, žiadne sladkosti či televízia! NAJPRÍSNEJŠIA mama v Británii prekvapuje: Nevychovávam plačkov, ale lídrov
Zaujímavosti
Cestovateľ Martin Navrátil: Na
Cestovateľ Martin Navrátil: Na tieto miesta už nikdy nevkročím (ROZHOVOR)
dromedar.sk
TIETO potraviny do chladničky
TIETO potraviny do chladničky NEDÁVAJTE: Môžu sa stať toxickými! Odborníci prezradili, čo robíte zle
Zaujímavosti
FOTO TAKTO vyzerá najdrahšie vajce
TAKTO vyzerá najdrahšie vajce na svete! REKORD, ktorý ohromil aj expertov: Diamanty, krištáľ a bohatstvo cárov
Zaujímavosti

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov

Šport

FOTO Hrozivý pád, po ktorom stuhla krv v žilách: Slovinec zostal po náraze v bezvedomí
FOTO Hrozivý pád, po ktorom stuhla krv v žilách: Slovinec zostal po náraze v bezvedomí
Lyžovanie
Mikroskopický rozdiel medzi Norrisom a Verstappenom, Piastriho nahradil Mexičan
Mikroskopický rozdiel medzi Norrisom a Verstappenom, Piastriho nahradil Mexičan
Formula 1
Bude pre Artetu táto sezóna poslednou na lavičke Arsenalu? Klubová legenda by sa tomu nečudovala
Bude pre Artetu táto sezóna poslednou na lavičke Arsenalu? Klubová legenda by sa tomu nečudovala
Premier League
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Lyžovanie

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce

Technológie

Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Bezpečnosť
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
Samsung
AKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvod
AKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvod
Správy
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Armádne technológie

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Partnerské vzťahy
Romániky, ktoré sa stávajú našim zrkadlom: Prečo nás priťahujú muži, ktorí nás dráždia aj ničia?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Unikol šokujúci rozhovor: Európski
Zahraničné
Unikol šokujúci rozhovor: Európski lídri hovoria o zrade Trumpa! Nesmieme nechať Zelenského v štichu
AKTUÁLNE Nehoda kamióna na
Domáce
AKTUÁLNE Nehoda kamióna na R1 pred Banskou Bystricou: Cesta je UZAVRETÁ!
Oszkár Világi
Domáce
ZMENA po vyše dvoch desaťročiach! Világi KONČÍ ako generálny riaditeľ Slovnaftu
POPLACH vo Francúzsku: Nad
Zahraničné
POPLACH vo Francúzsku: Nad základňou jadrových ponoriek sa objavilo päť dronov!

Ďalšie zo Zoznamu