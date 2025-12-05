Obrovský zásah v Sobranciach! Kriminalisti odhalili tajnú tabakovú fabriku za 400-tisíc eur: Zadržali dvoch mužov

BRATISLAVA – Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) počas akcie dňa 4. – 5. decembra 2025 odhalili ďalšiu nelegálnu linku. V priemyselnej budove v Sobranciach zaistili kompletnú profesionálnu linku na spracovanie tabaku v hodnote približne 400. 000 eur, zadržané boli aj 2 osoby.
Nelegálna linka na spracovanie tabaku bola určená na veľkokapacitné spracovanie tabakovej suroviny na tabak, ktorý bol následne bližšie nešpecifikovanou organizovanou skupinou použitý na páchanie trestnej činnosti a to na nelegálnu výrobu cigariet.
Linka pozostávala z rôznych súčastí určených na rezanie tabaku, jeho následné sušenie a fermentovanie. Jednalo sa o nové, profesionálne a originálne zariadenie určené na spracovanie tabaku. Hodnota zaistenej linky na spracovanie tabaku bola predbežne vyčíslená na sumu 400.000 eur. Tabak a tabakové výrobky zaistené neboli.
Podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku bolo začaté trestné stíhanie pre prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa ustanovenia § 253 ods. 2 Trestného zákona. V rámci realizácie boli zadržané 2 osoby. V prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody do 2 rokov.
Týmto konaním mohli byť ohrozené fiškálne záujmy Európskej únie, Slovenskej Republiky a ekonomická bezpečnosť krajiny. Tento typ trestnej činnosti predstavuje vysoký únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Od 1. januára do 30. novembra 2025 bol pri odhalených nelegálnych výrobniach cigariet zaistený tabak, tabakové výrobky a iný tovar a zariadenia za 61 651 462 eur, z čoho takmer 50 000 000 eur predstavuje spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov.