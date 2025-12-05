Deti v centrách majú na celodennú stravu menej ako tri eurá denne: Poslankyne PS žiadajú okamžité zvýšenie o 50 %

BRATISLAVA - Deti v centrách pre deti a rodiny (CDR), ktoré sú odkázané na starostlivosť, majú na celodennú stravu menej ako tri eurá. Táto suma je neadekvátna voči rastúcim cenám potravín. Upozornili na to opozičné poslankyne Gréta Gregorová a Simona Petrík (obe z PS), pričom vyzvali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na zvýšenie dennej stravnej jednotky minimálne o 50 %. Výška dennej stravnej jednotky v CDR je podľa rezortu naviazaná na sumy životného minima, ktoré sa každoročne navyšujú, a teda aj výška stravnej jednotky. MPSVR je ochotné diskutovať o tejto problematike.
archívne video
„Centrá pre deti a rodiny majú zabezpečiť celodennú stravu pre šesťročné dieťa za 2,99 eura denne, čo neumožňuje ponúkať adekvátnu a nutrične vyváženú stravu. Štát má povinnosť garantovať deťom plnohodnotnú stravu, a to aspoň v miere, ktorá zabezpečí dôstojný sociálny štandard,“ uviedla Gregorová. Zdôraznila, že v súčasnosti deti od troch do šiestich rokov dostávajú denne na stravu približne tri eurá a tie mladšie 2,86 eura, a to v období, keď potraviny, ako maslo, mlieko, zelenina či pečivo zdraželi. Ceny potravín na Slovensku od roku 2023 podľa Petrík narástli takmer o tretinu, zatiaľ čo vyhláška, podľa ktorej hospodária CDR, sa výrazne nezmenila od roku 2018.
Poslankyne preto vyzvali ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby predstavil a schválil plán zvýšenia stravnej jednotky na 4,50 eura denne pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Rovnako pre deti do troch rokov by to malo byť 4,30 eura.
„Ministerstvo spolu s partnermi priebežne hodnotí potrebu úprav legislatívy vrátane pravidiel pre Centrá pre deti a rodiny. Napriek tomu, že problémy zo strany centier k výške stravnej jednotky avizované neboli a ani inštitúcie, ktoré vykonávajú pravidelné alebo ad hoc kontroly, previerky, dozor, monitoring a podobne, doposiaľ neupozornili rezort práce, sociálnych vecí a rodiny na potrebu prehodnotenia výšky stravnej jednotky v centrách, je ministerstvo pripravené na odbornú diskusiu v tejto veci,“ dodal rezort práce.