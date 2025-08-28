Vedci bijú na POPLACH: Antarktída mizne pred očami! Katastrofa je už neodvratná

ANTARKTÍDA - Západná antarktická ľadová pokrývka, jedna z najväčších na Zemi, je podľa vedcov na pokraji katastrofického kolapsu. Tento scenár by spôsobil nevratné zvýšenie hladiny morí o takmer tri metre a zatopil by stovky miest po celom svete.
Ľadová masa, ktorá pokrýva plochu približne 2 milióny štvorcových kilometrov, je čoraz slabšia. Výskumníci z Austrálskej národnej univerzity varujú, že rastúce koncentrácie oxidu uhličitého zvyšujú riziko jej úplného rozpadu, informoval Daily Mail. Ak sa tak stane, celé pobrežné komunity môžu zmiznúť pod hladinou. V Británii by boli pod vodou mestá ako Hull, Skegness či Newport, v Európe by zmizli časti Holandska, Benátky či Montpellier.
„Zmeny už prebiehajú naprieč ľadom, oceánmi aj ekosystémami a s každým zlomkom stupňa globálneho otepľovania sa situácia zhoršuje,“ vysvetlila hlavná autorka štúdie doktorka Nerilie Abramová. Podľa nej by kolaps priniesol katastrofálne dôsledky pre ďalšie generácie.
Ohrozené je aj životné prostredie!
Vedci upozorňujú, že strata morského ľadu robí okolité ľadové šelfy zraniteľnejšími a spúšťa reťazec zmien – od zrýchleného topenia až po zosilňovanie prehrievania oceánov. Ohrozené je aj životné prostredie: populácie tučniakov cisárskych už zaznamenali kolapsy celých kolónií kvôli predčasnému rozpadu ľadovej plochy. Simulácie ukazujú, že ak by hladina stúpla o 3 metre, pod vodou by sa ocitli veľké časti Londýna vrátane štvrtí Bermondsey, Greenwich či Chelsea. V USA by boli ohrozené New Orleans, Galveston v Texase či floridské Everglades.
Antarktída pritom ukrýva až 70 % sladkej vody na Zemi. Ak by sa všetky tri ľadové pokrývky roztopili, hladiny oceánov by stúpli o neuveriteľných 56 metrov. Vedci preto apelujú na okamžité kroky. „Jediný spôsob, ako sa vyhnúť ďalším prudkým zmenám, je znížiť emisie skleníkových plynov a udržať otepľovanie čo najbližšie k hranici 1,5 °C,“ dodala Abramová.