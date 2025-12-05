Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Slovensko podpísalo rámcovú zmluvu na muníciu za 58 miliárd eur! O dodávky sa postará ZVS Holding

ZVS holding a.s., slovenský výrobca munície, v ktorom má Slovenská republika 50-percentný podiel a skupina CSG taktiež 50-percentný podiel, uzavrel s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rámcovú zmluvu na dodávku munície veľkého a stredného kalibru v objeme až 58 miliárd EUR v období siedmich rokov. Zmluva je súčasťou ambiciózneho projektu, v rámci ktorého by sa Slovensko stalo strategickým dodávateľom munície pre členské štáty Európskej únie. Nákupy môžu byť financované prostredníctvom programu SAFE, v rámci ktorého EÚ vytvorila výhodný finančný rámec na posilnenie obranných kapacít členských štátov.

Suma 58 miliárd EUR odráža maximálny možný potenciál dodávok v sedemročnom období. Vychádza z celkovej hodnoty dostupnej výrobnej kapacity a ukazuje schopnosti slovenského obranného priemyslu vo výrobe munície. Rozsah rámcovej zmluvy počíta s tým, že sa k nej pripoja aj ďalšie európske štáty, ktoré tak získajú efektívny nástroj na obstarávanie munície za výhodných finančných podmienok.

Podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák uvádza: „Slovensko sa v posledných rokoch stalo strategickým výrobcom veľkokalibrovej munície na európskej aj svetovej úrovni. Slovenský muničný priemysel zásadne prispieva k bezpečnosti štátov EÚ a NATO, zároveň predstavuje významný ekonomický prínos z hľadiska daňových výnosov a tvorby pracovných miest. Preto má Slovensko ambíciu stať sa lídrom v dodávkach munície veľkého a stredného kalibru pre členské štáty EÚ a ponúka im jedinečný formát jej obstarávania s využitím programu SAFE. V súčasnosti už prebiehajú rokovania s viacerými záujemcami, ktorí sa chcú k tejto Slovenskej muničnej iniciatíve pripojiť.“

Jan Marinov, CEO divízie CSG Defence, uvádza: „Skupine CSG sa podarilo vybudovať unikátny reťazec muničných firiem s jadrom na Slovensku, ktorý znamená istotu dodávok pre našich zákazníkov z výroby na európskom území. Schopnosti CSG v oblasti veľkokalibrovej munície potvrdil aj projekt Českej muničnej iniciatívy, ktorý významne prispel k obrane Ukrajiny proti ruskej agresii. Oceňujeme projekt Slovenskej muničnej iniciatívy, ktorý môže zásadne prispieť k obranyschopnosti štátov EÚ a sme pripravení sa do neho svojimi kapacitami naplno zapojiť.“

Jakub Krchňavý, generálny riaditeľ ZVS holding, dodáva: „Uzavretie rámcovej zmluvy predstavuje jeden z najvýznamnejších míľnikov v moderných dejinách ZVS. Je potvrdením toho, že naše dlhodobé investície do technológií, ľudí a kvality výroby posunuli slovenskú muníciu medzi absolútnu špičku v Európe. Vďaka rozhodnutiu Európskej únie výrazne posilňovať obranné kapacity a zvyšovať výdavky na bezpečnosť sa otvára priestor pre stabilné, transparentné a dlhodobo udržateľné dodávky európskej munície. Záväzok, ktorý týmto preberáme, nie je iba technologický a priemyselný, ale aj spoločenský. Prispieva k bezpečnosti Európy a zároveň posilňuje slovenský obranný priemysel a zamestnanosť v regióne.“

Zmluva počíta s tým, že sa ZVS holding a.s. stane dodávateľom delostreleckej munície kalibru 155 mm, tankovej munície kalibru 120 mm a kanónovej munície kalibru 30 a 35 mm nielen pre Slovensko, ale najmä pre ostatné štáty EÚ. Slovenská republika ponúka členským štátom EÚ, aby sa k rámcovej zmluve pripojili vo formáte G2G (nákupy v režime vláda-vláda).

Výhodou projektu je transparentný a procesne jednoduchý nákupný proces, dlhodobá istota dodávok z výroby na európskom území, unifikácia munície medzi viacerými štátmi, množstevná zľava vďaka zabudovanému mechanizmu v závislosti od odobratého objemu a napokon možnosť využitia programu EÚ SAFE, ktorý zabezpečuje jedinečné podmienky na financovanie nákupov.

Slovensko je strategickým svetovým výrobcom veľkokalibrovej munície, ktorej výroba tvorí už 2 percentá slovenského HDP. Zásadnú úlohu pri budovaní slovenského muničného priemyslu zohráva skupina MSM GROUP, člen priemyselnej skupiny CSG, ktorej sa podarilo vytvoriť vertikálne integrovaný reťazec výrobných firiem produkujúcich rôzne muničné komponenty, ktorého jadro sa nachádza práve na Slovensku. Kľúčovou slovenskou firmou v tomto výrobnom reťazci je ZVS holding, ktorá v Dubnici nad Váhom vyrába najmä muníciu kalibru 155 mm. V nej držia Slovenská republika a skupina CSG zhodne 50-percentný podiel.

Pre zmluvu je zásadný program EÚ SAFE, v rámci ktorého môžu členské štáty únie čerpať pôžičky s 1-percentným úrokom a až 40-ročnou splatnosťou na financovanie existujúcich aj nových obranných projektov v strategických oblastiach, ako sú obstarávanie munície, pozemnej techniky či systémov protivzdušnej obrany. Slovenská republika chce z programu SAFE priamo čerpať 2,3 miliardy EUR, z čoho je na nákup munície veľkého a stredného kalibru pre potreby Ozbrojených síl SR alokovaných 38,5 milióna EUR.

O programe SAFE

SAFE je nový spoločný obranný nástroj Európskej únie, schválený v roku 2025, ktorý umožňuje členským štátom čerpať výhodné dlhodobé úvery Európskej komisie až do výšky 150 miliárd EUR. Cieľom programu je rýchlo posilniť obranné schopnosti EÚ, zvýšiť kapacity európskeho obranného priemyslu a urýchliť dodávky kľúčovej techniky.

SAFE umožňuje financovať prebiehajúce aj nové projekty v niekoľkých prioritných oblastiach:

  • munícia a delostrelecké systémy,
  • pozemná bojová technika a podpora pozemných síl,
  • protivzdušná a protiraketová obrana,
  • drony a antidronové systémy,
  • strategické spôsobilosti (C4ISTAR, logistika, mobilita),
  • kybernetická obrana a ochrana kritickej infraštruktúry.

Program zároveň vyžaduje, aby väčšina hodnoty projektov pochádzala z európskej alebo spojeneckej priemyselnej základne, čím prispieva k posilneniu obrannej autonómie EÚ.

Z devätnástich štátov EÚ, ktoré požiadali o financovanie obranných projektov zo SAFE, je na prvom mieste Poľsko, ktoré plánuje využiť 43,7 miliardy EUR. Slovenská republika má v SAFE pridelenú alokáciu 2,316 miliardy EUR. Česká republika plánuje z programu využiť 2 miliardy EUR.

Slovensko chce program SAFE konkrétne využiť na dofinancovanie nákupu pásových bojových vozidiel CV90, nákup ručných zbraní, slovenských samohybných húfnic EVA či antidronového systému SkySense.

O skupine CSG 

Globálna priemyselno-technologická skupina CSG je vlastnená českým podnikateľom Michalom Strnadom. Dodáva technológie do celého sveta, ktoré pomáhajú zabezpečiť bezpečnejšiu a stabilnejšiu budúcnosť. Zameriava sa na vývoj a výrobu strategicky dôležitých produktov, systémov a technológií v oblasti obrany, letectva, automobilového priemyslu a ďalších odvetví. S kľúčovými výrobnými závodmi v Českej republike, na Slovensku, v Španielsku, Taliansku, Indii, Veľkej Británii a USA exportuje CSG svoje produkty po celom svete.

Skupina neustále investuje do rozvoja svojich spoločností a zároveň rozširuje svoje hlavné podnikateľské aktivity. Medzi jej kľúčové spoločnosti patrí český výrobca automobilov Tatra Trucks, slovenský výrobca delostreleckej munície MSM Group, americký výrobca malokalibrovej munície The Kinetic Group a český výrobca radarov Eldis. Skupina sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky dôležitých produktov, systémov a technológií, ktoré sú nevyhnutné na obranu základných civilizačných hodnôt.

CSG zamestnáva viac ako 14 000 zamestnancov naprieč svojimi integrovanými a pridruženými spoločnosťami. Tržby CSG, po započítaní The Kinetic Group za celý rok 2024, dosiahli 5,2 miliardy EUR. Konsolidované tržby skupiny činili 4 miliardy EUR.

