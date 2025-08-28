Náhodný psičkár sa zmenil na SUPERHRDINU: Jeho rýchla reakcia zachránila životy vo vzduchu!

BEDFORD - Rýchla reakcia muža, ktorý bol na prechádzke so svojím psom, zabránila možnej tragédii v anglickom meste Bedford, kde nečakane nad obytnou štvrťou zišiel z kurzu vzdušný balón a rútil sa na strechy domov. Video tohto úspešného zásahu koluje po sociálnych sieťach a vyvoláva množstvo reakcií používateľov.
V Bedforde došlo ku kurióznej situácii, ktorá sa našťastie zaobišla bez vážnych následkov. Zábery kolujúce po sociálnych sieťach dokumentujú okamih, keď sa obrovský balón vznášajúci sa nad obytnou štvrťou stáva neovládateľný a rúti sa priamo na strechy domov. K šťastnému koncu celej udalosti prispel muž, ktorý prechádzal okolo so svojím psíkom, informuje web Daily Mail.
Pohotovo zachytil lano, ktoré mu zhodili z balóna a dopomohol k tomu, aby bezpečne pristál na ceste medzi autami. Britský klub balónov a vzducholodí neskôr potvrdil, že balón „pristál bez problémov“ a všetci pasažieri sú v poriadku.