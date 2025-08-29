Cesta k zdraviu cez šport? OMYL! Strašidelné zistenie: Obľúbený šport môže zvyšovať riziko rakoviny

VIRGÍNIA - Nový výskum spochybňuje predstavu, že šport je vždy cestou k zdraviu. Vedci zistili, že pri jednej z populárnych aktivít sa objavuje vyššie riziko závažných zmien v organizme. Apelujú preto na ďalší výskum a odporúčajú nepodceňovať zdravotné signály.
Predbežná štúdia ukázala, že vytrvalostní bežci majú podstatne vyššiu pravdepodobnosť výskytu prednádorových zmien než bežná populácia, uvádza denník The New York Times. Odborníci zatiaľ nevedia, prečo je to tak, a zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu. Zároveň apelujú, aby ľudia nepodceňovali varovné príznaky a pri zdravotných ťažkostiach vyhľadali lekára.
Za Timothy Cannonom, onkológom z Inova Schar Cancer vo Fairfaxe vo Virgínii, prišli nezávisle od seba traja pacienti. Všetci boli mladí, štíhli a fyzicky veľmi aktívni. Dvaja z nich pravidelne behali ultramaratóny dlhé 100 míľ (160 km) a tretí absolvoval 13 polmaratónov za jediný rok. U všetkých troch však lekári odhalili pokročilé štádium rakoviny hrubého čreva. Najstarší z nich mal len 40 rokov a ani jeden nemal známe rizikové faktory.
Šokujúce výsledky kolonoskopie
Cannonovi sa preto natískala súvislosť s extrémnym behaním. Rozhodol sa spustiť štúdiu, do ktorej zapojil stovku maratónskych a ultramaratónskych bežcov vo veku 35 až 50 rokov. Všetci absolvovali kolonoskopiu. Výsledky boli šokujúce: takmer polovica účastníkov mala polypy a u 15 percent sa našli pokročilé výrastky, ktoré by sa mohli zmeniť na rakovinu. Pre porovnanie – v bežnej populácii sa takéto nálezy objavujú u približne 4,5 až 6 percent ľudí. U extrémnych bežcov bola táto miera dokonca vyššia než u pôvodných obyvateľov Aljašky, ktorí patria k najohrozenejším skupinám. Tam je podiel okolo 12 percent.
Výskum predstavil na konferencii Americkej spoločnosti klinickej onkológie, no zatiaľ nebol publikovaný v odbornom časopise, píše The New York Times. „Bola som prekvapená – človek by si myslel, že behanie je zdravé,“ povedala Laura Linvilleová z Alexandrie vo Virgínii, dlhoročná maratónkyňa, ktorá sa do štúdie zapojila. Lekári jej zistili sedem polypov, z ktorých niektoré boli také veľké, že musela podstúpiť ďalšie zákroky. „Beh je obvykle spájaný s lepšou telesnou hmotnosťou, nižším stresom a mnohými ďalšími pozitívnymi účinkami – nikdy sa nehovorí, že by bol zlý pre zdravie,“ dodala Linvilleová, ktorá sa maratónov vzdať neplánuje. Chce však častejšie absolvovať vyšetrenia.
Prečo pribúda rakovina u mladších dospelých?
V posledných rokoch rastú obavy zo zvyšujúceho sa výskytu rakoviny hrubého čreva a konečníka u dospelých do 50 rokov. Ide pritom o vekovú skupinu, ktorá bola historicky považovaná za nízkorizikovú. Aj preto sa odporúčaný vek na prvú kolonoskopiu znížil z 50 na 45 rokov.
Prečo rakovina u mladších dospelých pribúda, je však pre vedcov stále záhadou. Doteraz sa za hlavné faktory považovala fyzická nečinnosť a narastajúca obezita. Aj preto sa Cannon rozhodol podrobnejšie skúmať svojich štíhlych a veľmi fit pacientov. „Nikdy nechcete dať ľuďom zámienku, aby necvičili, pretože všeobecne máme väčšie problémy s tými, ktorí necvičia dostatočne. Ale po tom, čo som videl u svojich pacientov a čo sme zistili, verím, že extrémne cvičenie môže zvýšiť riziko tohto druhu rakoviny,“ uviedol Cannon.
Skepsa a potreba ďalšieho výskumu
Niektorí odborníci však upozorňujú, že Cannonom predstavená práca je provokatívna a vyžaduje ďalšie skúmanie. Vedúci gastroenterológie a riaditeľ Centra pre zápalové ochorenia čriev na Univerzite v Chicagu David Rubin podotkol, že štúdia je dôležitá, no má aj svoje limity. Chýbala v nej napríklad kontrolná skupina podobných mladých dospelých, ktorí sa vytrvalostnému behu nevenovali. Poukázal aj na to, že rodinná anamnéza u bežcov nebola úplne známa. „Je možné, že cvičenie nebolo príčinou problému,“ dodal Rubin.
Jedna z hypotéz hovorí, že chronický zápal v tele vytrvalcov môže viesť k opakovaným cyklom poškodzovania a opravy buniek. To môže spôsobiť mutácie pri chybných deleniach buniek a urýchliť vznik rakoviny. Odborníci preto vyzývajú bežcov, aby nepodceňovali príznaky ako bolesti brucha, kŕče či krvavú alebo riedku stolicu. „Nepovedal by som ľuďom, aby prestali behať. Ale je dôležité počúvať svoje telo. Ak máte príznaky, povedzte to, aj keď vás ľudia považujú za vzor zdravia,“ uviedol odborný asistent onkológie na Lekárskej fakulte Univerzity Johna Hopkinsa Eric Christenson.
Nepodceňujte príznaky
Jedným z pacientov, ktorí inšpirovali Cannona k štúdii, bol geograf Josh Wadlington. Mesačne zabehol dva až tri ultramaratóny a raz sa zúčastnil aj akcie Savage Seven – sedem maratónov za sedem dní. Často mával krvavú stolicu a abnormality v krvných testoch, no podľa manželky ich považoval za bežný sprievodný jav extrémneho behu. V roku 2018, keď mal takmer 40 rokov, mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. V roku 2021 zomrel vo veku 41 rokov. „Nepil, nefajčil, bol vegán. Bol vždy fit,“ povedala jeho vdova. „Keď sa obzrieme späť, uvedomujeme si, koľko vecí sme prehliadli,“ dodala.