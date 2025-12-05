Unikol šokujúci rozhovor: Európski lídri hovoria o zrade Trumpa! Nesmieme nechať Zelenského v štichu

PARÍŽ - Nemecký magazín Der Spiegel získal prepis dôvernej telekonferencie európskych lídrov s Volodymyrom Zelenským. V hovore zaznievajú ostré slová o amerických vyjednávačoch, varovanie pred možnou „zradou“ zo strany USA aj výzvy, že Európa nesmie nechať Ukrajinu v rukách tímu prezidenta Donalda Trumpa.
Hovor, ktorý nemal uniknúť: varovania, frustrácia aj strach
Telekonferencia, ktorá sa podľa Der Spiegelu konala v pondelok, spojila niekoľko európskych lídrov, šéfa NATO Marka Rutteho a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Prítomní rozoberali americký 28-bodový mierový plán aj správanie dvojice amerických vyjednávačov – Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ktorí paralelne rokovali s ukrajinskou delegáciou na Floride.
Nemecký kancelár Friedrich Merz pred Zelenským otvorene varoval: „V najbližších dňoch musíš byť mimoriadne opatrný. Hrajú hry – s vami aj s nami.“
Podľa Der Spiegelu narážal na to, že Witkoff a Kushner pred odletom na Floridu strávili v Moskve päť hodín s Vladimirom Putinom, pričom ruský prezident ich nechal čakať, kým dokončil bankové rokovania, a následne im predniesol ďalší z jeho „historických výkladov“.
„Nemôžeme nechať Ukrajinu a Volodymyra s tými chlapmi osamote“
Fínsky prezident Alexander Stubb hovoril ešte jasnejšie: „Nemôžeme nechať Ukrajinu a Volodymyra s týmito chlapmi o samote.“
Nato reagoval aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý je často opisovaný ako človek blízky Trumpovi: „Súhlasím s Alexandrom. Musíme chrániť Volodymyra.“
To je pozoruhodný obrat, keďže v minulosti bol Rutte kritizovaný za až ponižujúcu ústretovosť voči Trumpovi – pripomeňme, že v známom videu ho dokonca nazval „Daddy“.
Na linke boli aj premiéri Talianska, Poľska, Dánska, Nórska, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen a predseda Európskej rady António Costa.
Macronova obava: USA môžu Ukrajinu „obetovať“
Podľa prepisu, ktorý má Der Spiegel k dispozícii, francúzsky prezident Emmanuel Macron na hovore upozornil na riziko, ktoré sa zatiaľ nahlas nehovorí: „Existuje možnosť, že USA opustia Ukrajinu v otázke územia, bez akejkoľvek istoty o bezpečnostných zárukách.“
Macron podľa textu dodal, že pre Zelenského ide o „veľké nebezpečenstvo“.
Elyzejský palác následne tieto citácie poprel, no existenciu samotného hovoru potvrdilo viacero účastníkov – bez toho, aby potvrdili jeho obsah.
Európa pri stole nesedí. A to je podľa lídrov hlavný problém
Viacerí účastníci hovoru podľa magazínu upozornili, že USA vedú rokovania bez Európy – a že to je situácia, ktorú treba zmeniť.
Stubb mal podľa záznamu povedať: „Momentálne sme mimo procesu. Ale potrebujeme byť dnu.“
Európske vlády sa preto snažili presadiť, aby bol Witkoff pozvaný do Bruselu už v stredu.
K pozvaniu však nedošlo – Witkoff neprišiel.
Kto pustil prepis von? Zatiaľ nevie nikto
Zostáva nejasné, kto citlivý prepis médiám odovzdal, ani prečo.
Podľa Der Spiegelu však viacerí účastníci potvrdili, že telekonferencia sa naozaj konala.
Potvrdiť samotné citácie však odmietli.
Francúzsko ich dokonca explicitne dementovalo.
Pokračujúce rokovania USA a Ukrajiny
Vo štvrtok má podľa nemeckého denníka dôjsť k ďalšiemu kľúčovému stretnutiu – tentoraz medzi ukrajinskými predstaviteľmi a americkým tímom.
Viesť ho majú:
- Rustem Umerov, tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti,
- Andrij Hnatov, náčelník ukrajinského generálneho štábu,
- a americkí emisári Witkoff a Kushner.
Dvojica Američanov pritom podľa viacerých článkov už v Moskve počúvala Putinove maximalistické požiadavky – vrátane územných nárokov, o ktorých Rusko nie je ochotné rokovať.