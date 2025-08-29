Ťažkosti pre plus-size cestujúcich: Letecká spoločnosť sprísnila pravidlá na refundáciu druhého sedadla!

USA - Americká nízkorozpočtová letecká spoločnosť Southwest Airlines mení po viac než dvoch desaťročiach svoje pravidlá pre cestujúcich s väčšími telesnými proporciami. Od 27. januára budúceho roku tak bude vrátenie peňazí za druhé sedadlo podmienené novými podmienkami. Kritici sa obávajú, že zmena zbytočne vyhrotí situáciu a môže odradiť časť zákazníkov.
Pasažieri s väčšími telesnými proporciami môžu mať čoskoro problém získať späť peniaze za druhé sedadlo, ktoré si kúpia pre väčší komfort cestovania, informuje USA Today. Letecká spoločnosť Southwest dlhé roky podporovala „zákazníkov väčšej veľkosti“, ktorí si mohli kúpiť dve miesta pričom po absolvovaní letu mohli požiadať o vrátenie ceny za druhé sedadlo. Tento prepravca síce stále umožní týmto cestujúcim požiadať o refundáciu, no výrazne obmedzí podmienky, za ktorých k nej dôjde. Podľa vyhlásenia aerolínií musia byť splnené tieto tri podmienky, aby mal pasažier nárok na vrátenie peňazí:
- Let musí byť realizovaný s jedným voľným sedadlom (alebo ak cestujú pasažieri na „standby“ lístky, teda ak sú miesta k dispozícii).
- Obe sedadlá musia byť zakúpené v rovnakej triede (napr. Choice, Choice Preferred, Choice Extra alebo Basic).
- Žiadosť o refundáciu musí byť podaná do 90 dní od dátumu letu.
Predchádzajúce nariadenie Southwestu odporúčalo cestujúcim s väčšími proporciami zakúpiť si dve sedadlá
Nové nariadenie vstúpi do platnosti 27. januára a v rovnaký deň Southwest zavádza pridelené miesta na všetkých letoch. Cestujúci s väčšími proporciami sa obávajú, že ich cestovanie bude ešte viac komplikované bez toho, aby to prinieslo aerolíniám dlhodobý prínos. „Vyzerá to ako nenápadný dodatok k nariadeniu, ktoré fungovalo viac ako 20 rokov a nemalo to zásadný dopad na hospodárenie. Len dúfam, že zákazníci si túto zmenu uvedomia. A tiež sa pýtam, či sa ľudia s väčším telom neprestanú rozhodovať pre Southwest, keďže si nebudú istí, či je let vypredaný alebo nie,“ povedal Jeff Jenkins, zakladateľ portálu Chubby Diaries, pre USA TODAY.
Podľa jeho slov je teraz na cestujúcich, aby si sami zisťovali, či je ich let plne obsadený, pretože to ovplyvní, či budú mať nárok na refundáciu. „Je to len ďalší zdroj stresu v už aj tak dosť stresujúcej situácii,“ uzavrel. Predchádzajúce nariadenie Southwestu odporúčalo cestujúcim s väčšími proporciami zakúpiť si dve sedadlá, no na refundáciu kládlo menej obmedzení. Od 27. januára tento prepravca vyžaduje, aby si každý cestujúci, ktorý sa nezmestí bezpečne do jedného sedadla (čo spoločnosť definuje ako priestor medzi dvoma spustenými opierkami rúk), zakúpil ďalšiu letenku. Aerolinky odporúčajú zaplatiť za druhé sedadlo vopred, aby sa cestujúci vyhli vyššej cene priamo na letisku. Doteraz bolo zakúpenie druhého sedadla odporúčané, no nebolo povinné.