Grécko zasiahli extrémne búrky: Atény zatvorili školy, ulice zaplavilo a doprava úplne skolabovala

ATÉNY - Väčšinu východného a južného Grécka postihli v piatok výdatné dažde a búrky, ktoré spôsobili problémy v cestnej, leteckej i lodnej doprave. V Aténach pre zlé počasie zrušili vyučovanie, informovala agentúra AFP.

Búrky, ktoré spôsobil meteorologický systém Byron, by mali byť intenzívne a dlhotrvajúce, pričom v niektorých oblastiach by mohlo dôjsť aj ku krupobitiu a lokálne k veľmi silnému vetru. Silné záplavy zasiahli v piatok skoro ráno aj domy, turistické ubytovania a kempingy vo Foinikounde, prímorskej osade na juhu Peloponézu. Náhly nárast vody v rieke uväznil niekoľko ľudí vrátane dvoch nemeckých turistov.

V Aténach je najviac postihnutá západná časť mesta, kde prúdy dažďovej vody s rôznymi nánosmi zablokovali cesty. Búrka si vynútila dočasné uzavretie diaľnice do mesta Korint. Na vyčistenie ciest bola nasadená armádna technika, uviedol pre štátnu televíziu ERT Kostas Tsigas z hasičského zboru. V piatok sa očakávajú silné dažde a búrky v strednej Macedónii, Tesálii a na Sporadách, vo východnej časti Egejského mora, na Dodekanézskych ostrovoch i v súostroví Kyklady, ako aj na západnej a južnej Kréte a v strednom a východnom pevninskom Grécku.

