Radikálne zmeny leteckej spoločnosti, TOTO môže spustiť domino efekt: Obézni cestujúci si priplatia!

Ilustračné foto
DALLAS – Cesta lietadlom je naďalej najmenej rizikovou a najbezpečnejšou formou dopravy. Ľudia si ju vyberajú nielen pre rýchly presun na veľké vzdialenosti, ale aj pre pohodlie. V mnohých prípadoch sa to ale nedá zrealizovať. Problémom je, keď si vedľa vás sadne nadmerne obézny pasažier. Pohodlie sa vtedy stráca. Istá letecká spoločnosť tu vidí možné riešenie.

Ľudí s nadmernou nadváhou čakajú ťažké časy. Americká letecká spoločnosť Southwest Airlines spúšťa od budúceho roka nové pravidlá. Keď sa osvedčia, pravdepodobne to spustí domino efekt a do pár rokov sa podobným spôsobom zariadi väčšina leteckých spoločností na celom svete. The Dallas Morning News informuje, že nadmerne obézni pasažieri si budú musieť na letenke zakúpiť dve sedadlá. 

Nové pravidlá majú začať platiť od 27. januára 2026 s tým, že Southwest Airlines začne od tohto dňa ponúkať tzv. "pridelené sedadlá" pre cestujúcich, ktorým jedno nestačí. Spoločnosť to uvádza na svojom webe nasledovne: "Každý zákazník...ktorého nie je možné bezpečne umiestniť na jednom sedadle, si bude musieť zakúpiť aj susedné miesto bez možnosti vrátenia peňazí."

Refundácia pripadá do úvahy, pokiaľ lietadlo odletelo s voľným miestom a obidve boli v tej istej cenovej triede. Cestujúci tak môže spraviť do 90 dní. Vrátenie peňazí za druhé miesto sa bude vzťahovať aj na situáciu, keď odletí plne obsadené lietadlo, ale na palube budú aj neplatiaci cestujúci, napríklad zamestnanci. Vtedy ide o tzv. "space available passes". 

Hranicu medzi jednotlivými sedadlami tvorí podľa Southwest Airlines lakťová opierka. Pokiaľ ju cestujúci počas sedenia presahuje, automaticky sa na neho vzťahuje nutná kúpa susedného sedadla. Samotný prepravca sa pritom môže rozhodnúť aj na základe vlastného uváženia, či je kúpa susedného sedadla potrebná z hľadiska bezpečnosti. 

 (Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ bol na palube voľný priestor, americká spoločnosť ponúkala vedľajšie sedadlo zdarma. Označovala to ako "Customer of Size", pričom cestujúcim chcela zabezpečiť pohodlie a dôstojnosť. Po novom to už platiť nebude. "Chceme, aby si zákazníci zakúpili miesto už pri rezervácii a mali tak istotu," uvádza Southwest Airlines. 

Obézni cestujúci sa obávajú, že im to zvýši výdavky na cestovanie a skomplikuje bežné pracovné aj súkromné cesty, píše The Hill. Národná asociácia pre podporu prijatia obezity dokonca prehlásila, že Southwest Airlines bola majákom nádeje pre ľudí, ktorým sa lietalo ťažko. Vznikajú obavy aj z toho, že cestujúci nebudú vedieť, či lietadlo s voľne zakúpenými sedadlami skutočne odletí. 

Na sociálnych sieťach sa však objavili aj komentáre, ktoré s takýmito pravidlami súhlasia. Takýto krok považujú za férový, pretože podľa nich chráni ostatných pasažierov pred zásahom do ich priestoru. "Nie je to náš problém, pokiaľ niekto potrebuje dve sedadlá. Stáva sa to problémom až vtedy, keď zasahuje do nášho priestoru," napísal nemenovaný cestujúci. 

 (Zdroj: Getty Images)

"Pre 193 cm vysokého chlapa so širokými ramenami sa mi to zdá priveľa na niečo, čo nemôžem ovplyvniť, najmä keď väčšina leteckých spoločností zmenšuje priestor na sedadlách," vyjadril sa niekto ďalší. 

Ďalšie americké letecké spoločnosti ako Delta Air, American Airlines či US Airways majú tiež podobné podmienky. Pre nadmerne obéznych ľudí vyžadujú obvykle zakúpenie ďalšieho miesta a navyše neponúkajú žiadnu formu vrátenia peňazí. 

Ďalšie zo Zoznamu