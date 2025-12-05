POPLACH vo Francúzsku: Nad základňou jadrových ponoriek sa objavilo päť dronov!

PARÍŽ - Príslušníci francúzskeho námorníctva spustili vo štvrtok večer paľbu na päť dronov, ktoré preleteli nad základňou na polostrove Île Longue v Bretónsku, kde kotvia francúzske jadrové ponorky vybavené balistickými raketami. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske žandárstvo, ktoré je súčasťou armády.
Drony boli nad základňou, ktorá sa nachádza oproti prístavnému mestu Brest, spozorované okolo 19.30 h SEČ. Prápor námornej pechoty, ktorý je zodpovedný za ochranu základne, sa ich pokúsil zneškodniť. Nie je známe, či boli drony zasiahnuté alebo zostrelené. Drony boli v oblasti podľa francúzskych médií spozorované aj v novembri, konkrétne v noci zo 17. na 18. novembra nad polostrovom Crozon. Objavovali sa tam aj dlho pred inváziou rukých síl na Ukrajinu.
Základňu na Île Longue stráži 120 žandárov, ktorí pracujú v koordinácii s námornou pechotou. Základňa zabezpečuje údržbu štyroch francúzskych jadrových ponoriek, z ktorých aspoň jedna je vždy v službe, aby sa zabezpečilo jadrové odstrašovanie.
V posledných mesiacoch došlo vo viacerých krajinách NATO k narušeniu vzdušného priestoru dronmi v blízkosti citlivých vojenských objektov a civilnej infraštruktúry. V septembri vstúpilo do vzdušného priestoru Poľska viac ako 20 ruských bezpilotných lietadiel, čo prinútilo NATO nasadiť bojové lietadlá a systém protivzdušnej obrany Patriot. Drony boli pozorované aj nad vojenskými základňami a letiskami v Nemecku, Belgicku a Dánsku.