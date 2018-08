Očistiť organizmus a schudnúť sa dá aj bez drastickej diéty: Dodržujte tieto RADY a budete fit

Po prvé sa vyhýbajme všetkým potravinám, ktoré spomaľujú trávenie a zaťažujú organizmus. Nemusíme sa zriecť bohatého stola, ale zmeňme svoje návyky a dovoľme orgánom, ako je žalúdok, pečeň a obličky, aby eliminovali odpad, ktorý sa tu nahromadil.

Aby sme mohli držať očistnú, ale aj redukčnú diétu, musíme vynechať potraviny bohaté na živočíšne tuky (maslo, slaninu, údeniny, smotanu), sladkosti, sladené nápoje, vyprážané pokrmy a alkoholické nápoje. Vynechajme na jeden týždeň aj syry, mäso a ryby a dajme prednosť rastlinným proteínom, ako sú fazuľa, hrášok alebo šošovica.

Zdroj: thinkstock.com

V diéte však nesmú chýbať sacharidy (ryža, cestoviny alebo chlieb), ktoré pokrývajú našu potrebu zložitých sacharidov. Keby sme prestali tieto sacharidy konzumovať, mohlo by to viesť k prudkému poklesu glykémie s následným dosahom na náš fyzický stav. Dávajme však prednosť celozrnným potravinám.

Dôležité sú ovocie a zelenina, pretože sú bohaté na vodu, vitamíny a minerálne soli, majú vysokú schopnosť detoxikácie a zaisťujú prísun rastlinnej vlákniny, ktorá "čistí" črevá. Majú tiež významnú funkciu pri regulácii trávenia. Zelenina má málo kalórií, ale má vysokú schopnosť nás nasýtiť.

Zdroj: Getty Images

Na omastenie používajme extra panenský olivový olej, výhradne v surovom stave. Neprekračujte množstvo štyroch kávových lyžičiek za deň, pretože je vysoko kalorický.

Voľme vždy sezónnu zeleninu a ovocie. Tá, ktorá pochádza zo vzdialených krajín, obsahuje obmedzené množstvo vitamínov, pretože medzi zberom a konzumáciou ubehne príliš veľa času.

Všetky druhy hlávkového šalátu, artičoky, čakanka či špargľa sú ideálne pre svoje detoxikačné pôsobenie. Listová zelenina je bohatá na chlorofyl, má čistiace a antioxidačné účinky. Konzumujte ju denne, na obed aj na večeru, bez toho aby ste museli prihliadať na kalorický obsah. Jedzte radšej čerstvú zeleninu alebo upravenú v pare či na grile.

Zdroj: pixabay.com

Ako zákusok alebo ako desiatu si môžeme dať sušené ovocie a orechy (avšak dávajme si pozor na množstvo), pretože umožňujú pristupovať k hlavnému jedlu s menším hladom. Vlašské orechy, mandle či pistácie majú dostatočný obsah prospešných tukov, ale nízky glykemický index, takže zvyšujú pocit sýtosti. Aby sme výsledky diéty vylepšili, musíme s ňou vždy spájať športové aktivity.

Aby sme urýchlili pozitívne účinky diéty, zbavili sa toxínov a prekonali pocit hladu, musíme piť dostatočné množstvo vody. Voda má drenážnu funkciu, pomáha nám v detoxikácii a má tiež sýtiacu schopnosť. Ak pred raňajkami, obedom či večerou vypijeme dva poháre vody, umožní nám to dosiahnuť počas jedla oveľa skôr pocit sýtosti. Účinok je ešte výraznejší, ak pijeme vodu s bublinkami. A nielen to. Tým, že pijeme, iniciujeme sériu metabolických mechanizmov známych ako termogenéza (produkcia tepla pomocou výdaja energie), ktorá nám skutočne pomáha zhadzovať kilogramy. Ak do svojho jedálnička zaradíme denne aspoň osem pohárov vody, získame lepšie a trvalejšie výsledky.