Dievčina držala roky diéty, nič nepomáhalo: Potom objavila toto PRAVIDLO a schudla desiatky kíl

Keď sa hmotnosť Courtney napriek športovaniu a aktívnemu životnému štýlu vyšplhala na sto kíl, zúfalo hľadala spôsob, ako si dať do poriadku postavu. "Každý problém, každú úzkosť, každý stres som zajedala sladkosťami. Nevedela som to zastaviť, hoci som sa hýbala. Potom som už zas mala úzkosť a zlú náladu z toho, ako vyzerám. Bolo to ako začarovaný kruh," spomína na svoje horšie obdobie.

Kdesi raz čítala o počítaní makroživín v potravinách a vyskúšala to. Fyzicky síce schudla, ale vôbec sa necítila dobre, pretože väčšinu času bola hladná a nervózna a stále len počítala živiny. Jej strach z jedla a priberania vyústil do bulímie a úplne ju začal izolovať od priateľov a rodiny.

Mladej žene bolo jasné, že takto nemôže ďalej fungovať a skôr či neskôr jej problémy so stravovaním zničia život. No potom objavila spôsob nazvaný 80/20. "Znamená to, že 80 percent stravy predstavujú potraviny plné nutričných látok, čiže strava bohatá na komplexné sacharidy, zdravé tuky a najmä bielkoviny. Zvyšných 20 percent je zábava v podobe drobných prehreškov ako napríklad zmrzlina, arašidové maslo s jablkami alebo avokádová nátierka guacamole s plátkami tortilly," objasňuje princíp diéty Američanka Schweigerová.

Chudnutie sa vraj začínalo pomaly, ale pekne sa to rozbehlo. Najskôr to boli dekagramy, potom už kilogramy a teraz je štíhlejšia o 22 kíl. Za najdôležitejšie však Courtney považuje to, že je šťastná a nepociťuje mučivý hlad. "Nikto by nemal mať strach z jedla. Jedlo by nemalo byť nástrojom na riešenie vašich problémov, alebo ich spúšťačom," odkazuje všetkým, ktorí hľadajú spôsob, ako sa zbaviť nadbytočných kilogramov.